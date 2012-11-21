به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعی کوشا در حاشیه ششمین بازدید خود از منطق هشتگانه شهر مقدس قم، اظهار کرد: در این بازدید که پروژه‌های کلان و محرک توسعه منطقه چهار شهر مقدس قم مورد بررسی قرار گرفتند، سعی می شود تا موانع توسعه و پیشرفت طرح ها و پروژه های استان قم شناسایی شده و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.



وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در پایان بازدید از مناطق شهری، گزارشی جامع از طرح‌های در دست اقدام، ارائه خواهد شد، اعلام کرد: پس از اتمام بازدید از مناطق مختلف شهری شهر مقدس قم، برنامه ریزی برای حضور استاندار و مجموعه مدیران استان در منطق شهری شهر مقدس قم صورت خواهد گرفت.



فرماندار قم هم افزایی و افزایش هماهنگی بین دستگاه ها و ادارات استان را از نتایج بازدید از مناطق شهر مقدس قم دانست و در این رابطه افزود: هدف نخست در بازدیدها پیگیری مصوبات و نظارت بر نحوه اجرای آن است تا علاوه بر سرعت بخشیدن به قطار پیشرفت استان قم، خدمت رسانی برتر به مردم این شهر و استان مقدس صورت گیرد.



وی در پایان با اشاره به تقدیر از دستگاه های برتر خدمت رسان به مردم در پایان بازدید از مناطق هشتگانه، افزود: مجموعه مدیریت استان از تمام ظرفیت های خود در راستای تسریع اجرای پروژه های محرک توسعه استان استفاده خواهد کرد و به همین منظور احیاء بافت فرسوده و محرومیت زدایی از مناطق شهر مقدس قم را در اولویت های کاری خود قرار داده است.



حضور مسئولان در بین مردم، تصمیم سازی‌ها را کاربردی می‌کند



فرماندار قم همچنین در ادامه برنامه بازدید خود از این منطقه در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا(ع) حضور پیدا کرد و گزارشی از روند پیگیری‌های صورت گرفته از سوی فرمانداری در راستای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر ارائه داد.



زارعی کوشا گفت: از بدو تصدی مسئولیت فرمانداری شهر مقدس قم، بر اساس وظیفه نظارتی که برعهده فرمانداری است بازدید از مناطق شهری را در دستور کار قرار دادیم و طبق برنامه ریزی های انجام شده هر هفته از یک منطقه شهری بازدید صورت می گیرد.



وی گفت: اعتقاد ما بر این است که مسئولین باید از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گیرند تا در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها بتوانند تصمیماتی متناسب با نیازها، مقتضیات و اولویت های موجود اتخاذ کنند.



فرماندار قم افزود: پیگیری مسائل از نزدیک به مسئولان کمک می کند تا تصمیم گیری ها واقعی تر و کاربردی تر شود و هم از بوروکراسی پیچیده اداری جلوگیری شود.



وی در ادامه بیانات خویش تصریح کرد: بعد از بازدید از پروژه های شهری موانع و مشکلات اجرایی کار، شناسایی و با مجموعه پیمانکاران، مشاورین و دستگاه های اجرایی جلساتی برگزار می گردد و هر کدام از مسائل و مشکلات که در شهرستان قابل حل است، تصمیماتی برای آن اتخاد می‌شود و آن بخشی که نیاز به تصمیم در سطوح بالاتر دارد در شورای معاونان استاندار مطرح و برای آن چاره اندیشی می شود.‏



در پایان تعدادی از نمازگزاران مسجد امام رضا(ع) مسائل و مشکلات محدوده خیابان شهید محمودی نژاد را با فرماندار و مسئولان حاضر در جلسه در میان گذاشتند. کمبود فضای سبز، کمبود نانوایی، عدم کیفت مطلوب نان و عدم وجود وسایط نقلیه عمومی به اندازه کافی از جمله مسائل بود که از سوی مردم مطرح گردید.



سوله بحران بوستان علوی، ادارمه لبلوار شهید آوینی و اتصال شهرک قدس به پردیسان، بوستان کوثر، کارگاه ساخت موزه دفاع مقدس، مزار شهدای گمنام و مسجد خضر نبی ع، بوستان خضر نبی، بوستان شهدای گمنام، بلوار آوینی، دبیرستان دیباجی، بلوار شهید کریمی، تملک خیابان فردوسی، تملک و احداث بلوار جمهوری، درمانگاه بلوار جمهوری، میدان بقیه الله و 30 متری قائم، بوستان نرگس، ورزشگاه شهید حیدریان و مجموعه مصلی، از جمله طرح های کلان منطقه چهار شهر مقدس قم بود که مورد بازدید فرماندار و معاونین فرماندار، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، شهردار منطقه چهار و دیگر مسئولان دستگاه های سطح استان قرار گرفت.

