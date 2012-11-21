  1. بین الملل
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

روز هشتم حمله به غزه/

آژیر خطر در بئرالسبع و اشکول/واکنش حماس به انفجار تل آویو

آژیر خطر در بئرالسبع و اشکول/واکنش حماس به انفجار تل آویو

شنیده شدن آژیر خطر در بئرالسبع و تل آویو، انفجار تل آویو در نزدیکی مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و واکنش جنبش حماس به انفجار تل آویو از آخرین اخبار حمله به غزه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار در خبری فوری گزارش داد که آژیر خطر در بئرالسبع و اشکول به صدا درآمد.

در همین حال الجزیره نیز در خبری فوری اعلام کرد که انفجار امروز تل آویو در نزدیکی مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست.

در پی این انفجار 21 صهیونیست زخمی شده اند که وضعیت 3 نفر از آنها وخیم اعلام شده است.

شبکه تلویزیونی القدس در خبری فوری گزارش داد: جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد که انفجار امروز تل آویو در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه غزه صورت گرفته است.

خبر دیگر اینکه هزاران شهروند فلسطینی ساکن غزه از بیم حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به مدارس آنروا (کمیساریای عالی آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد) پناه برده اند.

کد مطلب 1749780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها