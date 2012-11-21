آژیر خطر در بئرالسبع و اشکول/واکنش حماس به انفجار تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار در خبری فوری گزارش داد که آژیر خطر در بئرالسبع و اشکول به صدا درآمد.
در همین حال الجزیره نیز در خبری فوری اعلام کرد که انفجار امروز تل آویو در نزدیکی مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست.
در پی این انفجار 21 صهیونیست زخمی شده اند که وضعیت 3 نفر از آنها وخیم اعلام شده است.
شبکه تلویزیونی القدس در خبری فوری گزارش داد: جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد که انفجار امروز تل آویو در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه غزه صورت گرفته است.
خبر دیگر اینکه هزاران شهروند فلسطینی ساکن غزه از بیم حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به مدارس آنروا (کمیساریای عالی آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد) پناه برده اند.
