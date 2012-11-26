5 بازار عرضه آبزیان در البرز ایجاد می شود

مسعود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مکاتباتی برای ایجاد این مراکز با استانداری و شهرداری انجام شده و در صورت مساعدت شهرداری در ایجاد شرایط مکانی مناسب این مراکز در سطح استان ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: ایجاد این مراکز نیازمند وجود شرایط مساعد مکانی، دسترسی آسان برای عموم مردم، رعایت موارد بهداشتی و ... است .

کریمی با بیان اینکه در حال حاضر فقط یک مرکز عرضه آبزیان در استان وجود دارد، تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم تا سه مرکز در کرج و دو مرکز در شهرستان های دیگر استان برای عرضه محصولات آبزی ایجاد شود.

معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرزگفت: استفاده از آبزیان به خصوص میگو با ارزش غذایی بالا نیازمند فرهنگ سازی است که در این راستا جشنواره ای با محوریت میگو برگزار شد و با استقبال مناسبی نیز مواجه بود.

دفترچه دام های سبک با شرط وجود بیمه تعویض می شود

کریمی اظهار داشت: دولت هرساله خسارات فراوانی را برای از بین رفتن دامهای سبک متحمل می شود در حالی که دامداران می توانند با پرداخت هزینه کمی دام های خود را بیمه و از تسهیلات آن استفاده کنند.

وی افزود: دفترچه های دامداران در صورت بیمه بودن دامها تعویض می شود، این کار علاوه بر سرشماری دقیق برای دامداران باعث می شود تا نسبت به آسیب دامهای خود نیز دغدغه کمتری داشته باشند.

معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز تاکید کرد: به دلیل تردد دامهای سبک در مناطق پر خطر و دارای پرتگاه، خطر سیل و ... این بخش نیازمند فرهنگ سازی در زمینه بیمه است.