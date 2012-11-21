به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید داود موسوی ظهر امروز در نشست عاشورائیان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: شیعیان و پیروان آن امام همام علاوه بر اقامه عزای حسینی باید در خصوص دلائل و فلسفه وجودی قیام عاشورا اندیشه و تفکر کنند.

وی همچنین تصریح کرد: راز ماندگاری نکوداشت و عزاداری شهدای مظلوم کربلا بعد از هزار و 400 سال را باید در اهمیت پیام و حرکت عاشورائیان سال 61 هجری قمری جستجو کرد.

امام جمعه انزلی گفت: با بررسی بیشتر ابعاد مختلف این قیام و بیانات امام در روز عاشورا باید به دنبال فهم فلسفه این حماسه بزرگ نائل شد.

وی در ادامه خواستار توجه بیشتر به حفظ شعائر این ایام و پرهیز از هرگونه انحراف در برگزاری مراسم عاشورا شد و افزود: تبیین فلسفه عاشورا اتحاد و همبستگی را به دنبال دارد.

موسوی اظهارداشت: نهضت عاشورا میراث گرانبهایست که تمام ارزشهای مورد نیاز جامعه را در خود جمع کرده و می ‌تواند با معارف زلال خود راههای سعادت را به انسانها نشان دهد.

وی گفت: اگر فلسفه قیام عاشورا به درستی تبیین شود، قلبهای انسانهای آزاده را به خود جلب و وسیله ‌ای برای اتحاد و هم‌بستگی می‌ شود.

امام جمعه انزلی با اشاره به اینکه فرهنگ عاشورا همچون سلاحی نیرومند و کارآمد در دست مسلمانان است، یادآورشد: شیوه‌ های که می‌ توان از نهضت عاشورا در گسترش اسلام بهره گیری کرد، الگوسازی و الگوگیری از این نهضت است.

تلاوت قرآن کریم، قرائت زیارت عاشورا، نوحه سرایی و سینه زنی در سوگ امام حسین (ع) یاران وفادارش از برنامه های این مراسم بود.