گردنه های مسیر الموت در قزوین مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فرجی در این باره اظهارداشت: گردنه های پیچه بن و ویار به سپارده در منطقه الموت از امروز چهارشنبه تا پایان فصل سرما در این مناطق مسدود است.

وی افزود: گردنه پیچه بن در ارتفاع سه هزارو 300 متری از سطح دریا در مسیر فصلی منطقه الموت شرقی به شهرستان تنکابن در کوههای البرز مرکزی تا منطقه سه هزار استان مازندران واقع شده و ارتفاع بالای برف موجب افزایش احتمال سقوط بهمن در این منطقه می شود.

فرجی بیان کرد: این مسیر حدفاصل روستای گرمارود الموت تا آخرین روستای شهرستان تنکابن طی سال های اخیر با مشخصات راه روستایی مورد استفاده مردم منطقه و گردشگران قرار گرفته و به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی از اول آذرماه هر سال تا پایان فصل سرما این گردنه های ارتباطی در این مناطق، مسدود می شود.

مدیر راهداری اداره راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: گردنه ویار به سپارده، حد فاصل روستای ویار در استان قزوین به سپارده در سرحدات استان گیلان به طول 30 کیلومتر طی سال های گذشته بصورت راه روستایی مورد استفاده مردم منطقه و گردشگران قرار گرفته و به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارش برف و باران همه ساله از اول آذر تا اوایل سال بعد مسدود میشود.

هم اکنون در استان قزوین بیش از شش هزارو 600 کیلومتر راه شریانی وجود دارد و قرار گرفتن 10 گردنه صعب العبور به طول 161 کیلومتر، در مسیر این محورها اهمیت راهداری در این استان ر ا دو چندان کرده است.