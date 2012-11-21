به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی عزیزی ظهر چهارشنبه در مراسم سوگواری سالار شهیدان در دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: فضای معنوی حاکم در دانشگاه ها باعث مصونیت دانشجویان از گناه می شود و خوشبختانه دانشگاه ها به سمت معنویت گام بر می دارند.

مدیر طرح و برنامه و بودجه آستان قدس رضوی گفت: امام حسین(ع) در وصیت به برادرش محمد حنفیه هدف از قیام خود را سه عمل مهم از جمله اصلاح امت جدش محمد(ص)، اصلاح رفتار جامعه و بازگرداندن امر به معروف و نهی از منکر و اجرای روش زندگی جدش پیامبر(ص) و پدرش على(ع) عنوان کرده است.

حجت الاسلام عزیزی با بیان اینکه عزاداری ها باید کمک کند تا این سه اصل در زندگی پر رنگ تر شود، عنوان کرد: عزاداری از عناصر اصلی و کلیدی در بررسی فرهنگ عاشورایی است و نمی‌توان نقش مثبت آن را در تحولات فرهنگی شیعه، نادیده گرفت.

وی تاکید کرد: در حقیقت عزاداری برای امام حسین علیه السلام اظهار همدردی در بزرگترین مصائبی است که برای اهل بیت علیه السلام و در واقع برای اسلام پیش آمده ولی باید به این نکته توجه داشت که عزاداری ها در روش زندگی موثر و تاثیرگذار باشد.

مدیر برنامه و بودجه آستان قدس رضوی عنوان کرد: برای ورود امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید به روش زندگی ائمه روی آورد و در این زمینه از مراکز فکر و اندیشه شروع کرد.

وی با تاکید بر اینکه با اتکا به قوانین نمی توان یک فرهنگ را به وجود آورد، گفت: برای ایجاد یک فرهنگ باید فکر، روح و روان افراد جامعه تغییر یابد.

وی بیان داشت: باید به سخنان قشر جوان امروز خوب گوش داد تا نیازهای واقعی این قشر را شناسایی و مرتفع کرد.

حجت الاسلام عزیزی تاکید کرد: امروزه استکبار با استفاده از رسانه های مختلف و تکنولوژی های گوناگون سعی در تغییر ذائقه افراد جامعه ایران اسلامی دارند که این امر یک مسئله اساسی است.

وی در ادامه با اشاره به به برگزاری مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی گفت: این امر نشان از معصومیت و حقانیت قیام امام حسین (ع) دارد که با گذشت این همه سال از شهادت، آن حضرت همچنان زنده و پابرجاست.