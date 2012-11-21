دیدار چهره به چهره و ملاقات با مردم در دستور کار مدیران همدانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد ظهر چهارشنبه در آغاز برنامه دیدار مردمی استانداری همدان گفت: مردم باید بدون واسطه با مدیران سخن بگویند زیرا هیچ شانی برای مدیران استان همدان بالاتر از خدمتگزاری به مردم نیست.

وی مردم را سرمایه اصلی نظام دانست و عنوان کرد: حضور همیشگی مردم در صحنه های انقلاب وظیفه مدیران در قدردانی از آنها را با خدمتگزاری، افزایش داده است.

در این دیدار مردمی که بیش از 5 ساعت طول کشید 20 تن از شهروندان مشکلات خود را با استاندار در میان گذاشتند و استاندار با بررسی موضوع در حضور مدیران دستگاه های مرتبط، دستوراتی برای رفع مشکل این افراد صادر کرد.

در این دیدار علاوه بر استاندار تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و شرکتهای خدمات رسان حضور داشتند.

استاندار همدان در نشست هایی با مدیران دستگاه های اجرایی بر تشکیل جلسه دیدار مردمی تاکید کرده و خواستار ایجاد رضایتمندی و حل مشکلات مردم و سرمایه گذاران استان شده است.