تشکیل شورای امر به معروف در 70 درصد از ادارات گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان گفت: 63 اتحادیه صنفی و 32 هیئت مذهبی نیز این شورا را تشکیل داده اند و از مهمترین برنامه های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل این شورا در همه ادارات، هیئات و اتحادیه های صنفی استان است.

وی افزود: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در کشور در سال 72 و در استان با جدا شدن از مازندران در سال 78 ایجاد شد.

پوریانی ادامه داد: این ستاد پنج معاونت تشکل های مردمی، ادارات و کاخانجات، سازمان اجرایی، فرهنگی و اداری مالی دارد و سعی شده است اهداف و وظایف این ستاد در راستای اهداف نظام باشد و در استان نیز این اهداف اجرا شود.

وی تصریح کرد: در همه شهرستانهای استان این ستاد شکل گرفته و نگاه برنامه های ستاد نگاهی نرم افزاری است، اما ستاد مکان خاصی نیز نداشت تا اینکه از سوی استانداری مکانی برای استقرار به آن تخصیص یافت.

پوریانی در ادامه گفت: سعی داریم آنچه مورد تاکید اسلام است را با کمک مدیران دستگاه های اجرایی اجرا کنیم، آنچه به عنوان معروف و منکر است اصلا محدود نیست و اگر با متن زندگی مردم عجین شود مشکلات زیادی حل خواهند شد.

اقامه نماز جماعت در تمامی ادارات گلستان

در ادامه جلسه قاسم محمدی رییس ستاد اقامه نماز استان گلستان گفت: 100 درصد دستگاه های اجرایی دولتی اقامه نماز را با حضور روحانی در دستگاه های خود دارند.

وی افزود: در بخش تامین فضا و تجهیزات نمازخانه و تبلغیات محیطی در ادارت فعالیت های خوبی شده است و برای آموزش مربیان مهد کودک، نشست های تخصصی نماز برای خانواده و برنامه های مختلف برای مدارس و دانشگاه ها نیز برنامه های خوبی صورت گرفته است.

محمدی ادامه داد: در همه دستگاه ها شورای اقامه نماز تشکیل شده است و طبق ارزیابی های انجام شده چهار دستگاه آموزش و پرورش، شرکت گاز، هلال احمر و استانداری بالاترین امتیاز را کسب کرده و لوح تقدیر دریافت می کنند.

وی اذعان داشت: 21 دستگاه تقدیر خواهند شد، 29 دستگاه امتیاز قابل قبول کسب کرده اند و 46 درصد از دستگاه های استان در مرحله قابل تقدیر هستند.