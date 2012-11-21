اعتبار ساخت بندر چند منظوره چمخاله لنگرود 63میلیارد تومان برآورد شد

فرهاد منتصر کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بندر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و گردشگری استان گیلان دارد.

وی اظهارداشت: بنادر از عوامل تسریع در فرآیند توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای و یکی از حلقه‌ های اصلی حمل و نقل دریایی و مبادی ورود و خروج کالا به شمار می روند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: بنادر با نقش تعیین کننده در سازماندهی فضای ملی می توانند مطابق میل بازار و مشتریان و نیز همگام با تکنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود را طی کنند و جایگاه بهینه و بهره ‌ور را نه تنها برای خود بلکه برای ذینفعان در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند.

وی افزود: بنادر کارآمد و فعال علاوه بر تنوع در صادرات و خروج از اقتصاد تک محصولی نقش ارزشمندی در کاهش بهای تمام شده کالاها دارند و با توجه به گستردگی سواحل دریایی کشوراین زیرساخت ها می توانند جریان سرمایه گذاری را به درون فضای ملی هدایت کنند.

کوهساری ادامه داد: هم اکنون افزون بر 90 درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود زیرا این نوع حمل و نقل دارای مزایای بسیاری همچون قیمت ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه کالا، انتقال سریع و بی خطر کالاهاست.

وی تصریح کرد: حمل و نقل دریایی کالاها نقش کلیدی در تجارت خارجی بویژه تجارت فرا قاره ‌ای جهان دارد و بدون وجود حمل و نقل دریایی، واردات و صادرات کالا که پایه تجارت مدرن جهانی است، امکان پذیر نیست.

مدیرکل بنادر گیلان یادآورشد: در حال حاضر ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر صورت می گیرد بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر کشور به عنوان دروازه های ارتباطی کشور، امری الزامی است.