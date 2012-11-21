وزیر صنعت در دسترس نیست/ تاخیر دوباره در تعیین قیمت رسمی لبنیات

رضا باکری در گفتگو با مهر در خصوص تعیین قیمت محصولات لبنی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهارداشت: جلسه عصر امروز چهارشنبه با مهدی غضنفری وزیرصنعت، معدن و تجارت برای تعیین و ابلاغ رسمی قیمت 58 محصول لبنی به دلیل در دسترس نبودن وی برگزار نشد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت های پیشنهادی انجمن را برای 58 محصول لبنی قبول ندارد باید منتظر باشیم تا هفته آینده جلسه ای را با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کنیم تا در رابطه با این موضوع تصمیم گیری شود.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های لبنی پیش از این با بیان اینکه تصمیم گیری درباره تعیین قیمت 58 محصول لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور برعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است، از اعلام رسمی این قیمت ها توسط مهدی غضنفری در روز جاری خبر داده بود.



