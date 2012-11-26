  1. حوزه و دانشگاه
۶ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۰

رئیس دانشگاه خبر داد:

اعتبار 5 میلیارد تومانی برای طرحهای عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی

اعتبار 5 میلیارد تومانی برای طرحهای عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: درسال جاری بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار برای ساخت طرح های عمرانی دانشگاه هزینه شده است.

دکتر مسعود گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمام بودجه عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی در سال جاری، هشت میلیارد تومان بوده که هنوز مبلغی از این بودجه به دانشگاه اختصاص داده نشده است و براساس اخبار رسیده قرار است تا آخر آذرماه بودجه عمرانی تخصیص یافته، پرداخت شود.

وی ادامه داد: درحال حاضر 25 هزار مترمربع از طرح‌های عمرانی دانشگاه شامل کتابخانه، مرکز رشد واحد فناوری و سه ساختمان آموزشی در حال احداث است که تا سال آینده به بهره برداری می رسد.
 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی یادآورشد: همچنین "خانه فرهنگ" دانشگاه به مساحت 2 هزارو 800 و "ساختمان کلاس‌ها فاز 2" با مساحت 4 هزارو 700 مترمربع با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد تومان درحال احداث است که بهمن ماه با حضور مسئولان وزارت علوم افتتاح می شود.
کد مطلب 1749860

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