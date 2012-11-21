  1. بین الملل
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

جنایتی جدید از گروههای مسلح سوری در حلب

جنایتی جدید از گروههای مسلح سوری در حلب

منابع محلی در حلب از قتل عام یک خانواده سوری در حلب توسط گروههای تروریستی و تلاش آنان برای نسبت دادن این جنایت به ارتش سوریه پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، حسن عبدالعظیم از مخالفان سوری گفت: ائتلاف ملی سوریه ممکن است که از سوی فرانسه، ترکیه ، قطر و انگلیس به عنوان بانیان این ائتلاف به رسمیت شناخته شود اما کشورهای دیگر همانند آمریکا و کشورهای بریکس با توجه به اینکه این ائتلاف شامل همه گروههای سیاسی نیست آن را هرگز به رسمیت نخواهند شناخت.

وی افزود: حمایت خارجی از مخالفان سوری فقط از نظر سیاسی و مالی است و حمایت نظامی انجام نخواهد شد.

از سوی دیگر وزارت خارجه مغرب اعلام کرد: نشست موسوم به گروه دوستان سوریه ماه آینده در مراکش برگزار می شود.

در این بیانیه آمده است: نشست مخالفان سوری در دوازده دسامبر(22 آبان) در مراکش برگزار می شود.

خبر دیگر اینکه گروههای مسلح یک خانواده 9 نفری را در منطقه المرجه در شهر حلب قتل و عام کردند و با تصویر برداری از این جنایت سعی داشتند آن را به ارتش سوریه نسبت دهند.

سانا گزارش داد: تعدادی از تروریستها به رهبری شخصی به نام ابو الشیخ السفاح با حمله به منزلی در حلب همه ساکنان آن را قتل و عام کردند.

از سوی دیگر ارتش سوریه در خیابان الامین در منطقه التضامن دمشق با گروههای مسلح درگیر و تعدادی از آنها را از پای درآورد.

کد مطلب 1749863

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