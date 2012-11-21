جنایتی جدید از گروههای مسلح سوری در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، حسن عبدالعظیم از مخالفان سوری گفت: ائتلاف ملی سوریه ممکن است که از سوی فرانسه، ترکیه ، قطر و انگلیس به عنوان بانیان این ائتلاف به رسمیت شناخته شود اما کشورهای دیگر همانند آمریکا و کشورهای بریکس با توجه به اینکه این ائتلاف شامل همه گروههای سیاسی نیست آن را هرگز به رسمیت نخواهند شناخت.

وی افزود: حمایت خارجی از مخالفان سوری فقط از نظر سیاسی و مالی است و حمایت نظامی انجام نخواهد شد.

از سوی دیگر وزارت خارجه مغرب اعلام کرد: نشست موسوم به گروه دوستان سوریه ماه آینده در مراکش برگزار می شود.

در این بیانیه آمده است: نشست مخالفان سوری در دوازده دسامبر(22 آبان) در مراکش برگزار می شود.

خبر دیگر اینکه گروههای مسلح یک خانواده 9 نفری را در منطقه المرجه در شهر حلب قتل و عام کردند و با تصویر برداری از این جنایت سعی داشتند آن را به ارتش سوریه نسبت دهند.

سانا گزارش داد: تعدادی از تروریستها به رهبری شخصی به نام ابو الشیخ السفاح با حمله به منزلی در حلب همه ساکنان آن را قتل و عام کردند.

از سوی دیگر ارتش سوریه در خیابان الامین در منطقه التضامن دمشق با گروههای مسلح درگیر و تعدادی از آنها را از پای درآورد.