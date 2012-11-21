بازدید استاندار و معاون وزیر صنعت کشور از صنایع استان البرز

به گزراش خبرنگار مهر، مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور و رئیس شرکت شهرک های صنعتی کشور و استاندار البرز به همراه هئیت همراه خود ظهر چهارشنبه از صنایع استان بازدید کردند.

امیر یزدی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز، یحیی رمضانی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، عقیل احمدی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز و مدیران و مسئولان استان در این بازدید حضور داشتند و مهدی ایران نژاد فرماندار کرج، سلامی مدیر کل تامین اجتماعی، منصور خاکی رئیس جهاد کشاورزی استان البرز نیز بعد از ظهر در نشست با صنعتگران سیمین دشت به جمع مسئولان اضافه شدند.



کارخانه تک ماکارون، کارخانه ایران کاوه، کارخانه آرد، تولید پوشاک ردا از جمله کارخانه های بود که مورد بازدید قرار گرفت.



در پایان بازدید اصغر عربیان استاندار البرز با صنعتگران سیمین دشت استان البرز دیدار و نشستی نیز برگزار و صنعتگران مشکلات خود را بازگو کردند.



مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور و رئیس شرکت شهرک های صنعتی کشور در ابتدا بازدید حضور داشت و خیلی زود به کرمان سفر کرد.



تلاش ما حل مشکلات صنعتگران استان البرز است



فرماندار کرج در پایان بازدیدها به جمع مسئولان در شهرک صنعتی سیمین پیوست و گفت: تلاش ما حل مشکلات صنعتگران استان البرز است.



مهدی ایران نژاد ادامه داد: در این نشست تلاش بر رفع مشکلات صنعتگران است که چندین نشست با حضور صنعتگران، مدیران بانک و ... نیز در آینده برگزار خواهد شد.

جرائم تامین اجتماعی، دارایی و عدم حمایت از صنعت از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی صنعتگران مطرح شد.

