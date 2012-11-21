به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ضمن اعلام این خبر به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: شب گذشته با رضا حقیقی نشستی داشتیم و به توافقات اولیه دست یافتیم و پیش از آن مکاتبات و مذاکراتی با مدیریت محترم باشگاه فجر سپاسی داشتیم و قرار گردید مبلغ رضایتنامه بر اساس توافق تا 48 ساعت دیگر پرداخت شود تا رضایتنامه این بازیکن را دریافت کرده و بلافاصله قرارداد رسمی را امضاء نمائیم.

بر همین اساس صبح امروز چهارشنبه مبلغ رضایتنامه به باشگاه فجر سپاسی پرداخت شد و قرارداد رضا حقیقی با پرسپولیس رسما امضاء خواهد شد.