  1. ورزش
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

پس از توافق دو باشگاه؛

پرسپولیس پول انتقال حقیقی را پرداخت کرد/ قرارداد نهایی امروز امضا می‌شود

پرسپولیس پول انتقال حقیقی را پرداخت کرد/ قرارداد نهایی امروز امضا می‌شود

مبلغ رضایتنامه رضا حقیقی ظهر امروز به باشگاه فجر سپاسی شیراز پرداخت شد و قرارداد رسمی این بازیکن امروز با پرسپولیس امضاء خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ضمن اعلام این خبر به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: شب گذشته با رضا حقیقی نشستی داشتیم و به توافقات اولیه دست یافتیم و پیش از آن مکاتبات و مذاکراتی با مدیریت محترم باشگاه فجر سپاسی داشتیم و قرار گردید مبلغ رضایتنامه بر اساس توافق تا 48 ساعت دیگر پرداخت شود تا رضایتنامه این بازیکن را دریافت کرده و بلافاصله قرارداد رسمی را امضاء نمائیم.

بر همین اساس صبح امروز چهارشنبه مبلغ رضایتنامه به باشگاه فجر سپاسی پرداخت شد و قرارداد رضا حقیقی با پرسپولیس رسما امضاء خواهد شد.
 
رویانیان تاکید کرد: براساس درخواست های سرمربی تیم، برای تقویت پرسپولیس از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم هواداران در ادامه رقابت های لیگ شاهد اوج گرفتن پرسپولیس در جدول رده بندی و درخشش در جام حذفی باشند.
کد مطلب 1749868

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