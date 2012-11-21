4 واحد صنفی متخلف در اردبیل پلمپ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمخانی بعد از ظهر چهارشنبه در پایان طرح طرح مقابله با اقلام و محصولات ضد فرهنگی پلیس در جمع خبرنگاران افزود: این طرح به مدت شش روز در مرکز استان به اجرا گذاشته شد.

به گفته وی در این طرح که عصر روز گذشته خاتمه یافت ماموران از دهها واحد صنفی به صورت محسوس و نامحسوس بازدید و چهار واحد صنفی متخلف را به علت عرضه محصولات فرهنگی غیرمجاز و مبتذل پلمپ و تعطیل کردند.

فرمانده انتظامی استان جمع آوری دهها حلقه سی دی، سه دستگاه هارد رایانه حاوی برنامه های ضداخلاقی و کشف بالغ بر 10 هزار قرص محرک جنسی و ترامادول را از دستاوردهای دیگر این طرح برشمرد.

وی متذکر شد: علاوه بر این در اجرای طرح مقابله با اقلام و محصولات ضد فرهنگی هشت نفر به دلیل تهیه و توزیع برنامه های مبتذل و ضداخلاقی و داروی غیرمجاز دستگیر و با پرونده های جداگانه ای به مراجع قضایی معرفی شدند.

کریمخانی با بیان اینکه نیروی انتظامی در زمینه ارتقا امنیت اخلاقی و مبارزه به عوامل ضد فرهنگی برنامه های گسترده ای دارد، عنوان کرد: معتقدیم یکی از شاخصهای ارتقای امنیت در جامعه جلوگیری از رشد فساد و جرائم اخلاقی است.

