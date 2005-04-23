ماجراي بولتون از تصميم بوش تا استيصال دولت آمريكا

حدود يك ماه و نيم پيش بود كه جرج بوش رييس جمهور آمريكا جان بولتون معاون تسليحاتي وزارت امور خارجه اين كشور را به عنوان سفير آينده آمريكا در سازمان ملل معرفي كرد و اميدوار شد با اعزام وي به اين سازمان كه در حال تغيير و اصلاح است، نظريات خود را در اين سازمان اعمال كند.



درهمان روزها بود كه روزنامه ها و رسانه هاي غربي به اظهار نظر درباره بولتون پرداختند كه به تازگي از سمت معاونت در امورخارجه استعفا داده بود. اين روزنامه ها با اشاره به سوابق بولتون بعنوان محافظه كاري بسيار متعصب اعلام نگراني كردند و نوشتند ورود بولتون به عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل سبب خواهد شد كه ديدگاهها و نظرات يك جانبه گرايانه آمريكا در سازمان ملل اعمال شود و در زمان كنوني كه اين سازمان در حال تغيير و اصلاح است، اين امر به ضرر تمام كشورهاي عضو سازمان ملل خواهد بود.



براي مثال روزنامه نيويورك تايمز يك روز پس از انتشار خبر انتخاب بولتون از سوي بوش نوشت : انتخاب جان بولتون به عنوان نماينده آمريكا در سازمان ملل آراء موافق و مخالف زيادي را برانگيخته است بسياري از ديپلمات ها اعتقاد دارند با توجه به انتقادهاي شديد وي ازسازمان ملل، حضور وي در نيويورك ممكن است درگيري هايي با كوفي عنان ايجاد نمايد.اين روزنامه همچنين نوشت: انتخاب بولتون سبب نگراني ديپلماتهاي غربي شده زيرا آنان اعلام كرده اند بولتون يكي از جدي ترين منتقدهاي سازمان ملل است و هم اكنون با ورود وي به اين سازمان ممكن است مشكلاتي با كوفي عنان ايجاد شود.



سردبير روزنامه گاردين هم كه نماينده افكار عمومي انگليس است در واكنش به اين موضوع نوشت: انتخاب بولتون به عنوان نماينده آمريكا در سازمان ملل خبر بدي براي جهان است زيرا ايده هاي يك جانبه گرايانه وي جهان را به قهقرا خواهد برد.



اما جالب آنكه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا هم مدتي بعد به حمايت از رييس جمهور پرداخت و اعلام كرد اگر بولتون به سازمان ملل برود مي تواند به عنوان فردي مورد اعتماد گام هاي مهمي در راستاي اعتلاي اهداف آمريكا مبني بر چندجانبه گرايانه بردارد.



به هر حال مخالفت نمايندگان كنگره آمريكا با اين محافظه كار مدافع بوش از زماني آغاز شد كه پنجاه و نه تن از ديپلماتهاي سابق آمريكا با ارسال نامه اي به يك نماينده ارشد كنگره مخالفت خود را با نامزدي جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور كنترل تسليحات و امنيت بين المللي براي احراز پست سفارت آمريكا در سازمان ملل اعلام كردند.اين ديپلماتها كه از دولت ريچارد نيكسون تا بيل كلينتون سمتهائي را دولت داشته اند اعلام كردند كه ديدگاه بولتون در خصوص سازمان ملل كه معتقد است اين سازمان تا زماني كه در جهت منافع مستقيم آمريكا حركت مي كند و به آن خدمت مي كند ارزشمند است، براي آمريكا مشكل آفرين است.



حدودا يك ماه بعد از اعتراض هاي افكار عمومي و اصرارهاي دولت بوش مبني بر اعزام بولتون به سازمان ملل بود كه قرار شد جان بولتون براي پاسخگويي به نمايندگان سناي آمريكا در مجلس سناي اين كشور حاضر شود.



همان روز بود كه سناتور بيل نيكسون از سوي تمام سناتورهاي دموكرات اعلام كرد ما با ورود بولتون به عنوان نماينده آمريكا به سازمان ملل مخالفت داريم.



بولتون در سنا حضور يافت و در حالي كه سعي كرد مظلوم نمايي كند با لحن صريح و بي منطقي گفت: آمريكا رهبر سازمان ملل است و من تعهد مي دهم با رهبري آمريكا روابط واشنگتن و سازمان ملل را تقويت كنم.



دموكراتها و جمهوري خواهان سنا پس ازشنيدن توضيحات بولتون درمجموع ارزيابيهاي خود ازروش صريح ورك گويي وي، ابراز نگراني كردند وعميقا تاريخ طولاني حمله وي به عملكرد سازمان ملل را مورد بررسي قرار دادند .





جرج بوش فراموش كرد كه افكار عمومي بيدار هستند و درصدد برآمد خواسته هايش را از طريق بولتون به سازمان ملل تحميل كند.

محافل خبري و تحليلگران سياسي جهان هم متعاقب اين انتخاب اين سوال را مطرح كردند كه چگونه فردي كه به رك گويي مشهور است و مواضع تندي نسبت به سازمان ملل داشته است مي تواند مسئوليت نمايندگي آمريكا در ساز مان ملل را برعهده بگيرد؟كوتاه سخن آنكه خبرگزاري هاي مشهور از آن پس پي در پي درباره بولتون خبر دادند و گفتند رايس به سنا فشار مي آورد بولتون را تاييد كنند، دموكرات هاي سنا تحقيقات وسيعي را درباره بولتون آغاز كرده اند. درجلسه بعدي سنا، دموكرات ها راي گيري درباره بولتون را به تعويق انداختند و نهايتا 19 آوريل آخرين تاريخ براي روشن شدن تكليف بولتون تعيين شد.اما درجلسه 9 آوريل افتضاح ديگري براي بوش به بار آمد زيرا اين باردرجلسه سنا نمايندگان جمهوري خواه هم با دموكرات ها همنوا شدند و اعلام كردند درباره اعزام جان بولتون به سازمان ملل ترديد دارند .جرج وي وينوويچ نخستين جمهوري خواهي بود كه در مجلس سنا به مخالفت با بولتون پرداخت و بوش را حتي از هم حزبي هاي خود نيز نااميد كرد.اما دولت بوش ساكت نماند و با وجود سرخوردگي از موضع گيري هاي جمهوري خواهان از آنان خواست كه تحت تاثير جو سازي دموكراتها در سنا قرار نگيرند. همين درخواست از جمهوري خواهان عمق شكست جرج بوش در انتخاب جان بولتون را ثابت كرد.

اين استيصال دولت آمريكا تا جايي ادامه پيدا كرد كه روزنامه نيويورك تايمزدرشماره امروز شنبه خود خبر داد كه در پي اعلام كميته روابط خارجي سنا مبني بر به تعويق افتادن راي گيري درباره بولتون بعنوان سفيرآمريكا درسازمان ملل، ديك چني معاون رييس جمهور آمريكا با لحني تهديد آميز اعلام كرد در صورت ادامه يافتن چنين روندي ازسوي نمايندگان سناي آمريكا مبني بر مخالفت با تصميم هايي كه از سوي رياست جمهوري اعلام مي شود، وي شرايطي فراهم مي آورد تا چهارچوب قانوني به شكلي تغيير كند كه امكان دخالت گسترده سناتورها در تصميم گيري ها ازسنا سلب شود.



به نظر مي رسد عليرغم تبليغات وسيعي كه در حمايت از بوش مي شود، اين شخص نه فقط حاميان خود را در ميان افكار عمومي اين كشور به دليل سياست هاي نامناسب خود از دست داده بود، بلكه هم اكنون روز به روز در ميان سياستمداران نيز بي اعتبار تر از قبل مي گردد.



قانون آخرين دست آويز بوش است و همين تغيير قانوني كه چني از آن خبر داده است نيزبرضد بوش تلقي خواهد شد زيرا وي بدون توجه به خواسته افكار عمومي به طور خودسرانه اقدام به تغيير قوانين و فشار به سنا مي نمايد.