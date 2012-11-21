تولیدکننده باید به دنبال صادرات باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع صنعتگران سیمین دشت، با بیان اینکه التهاب بازار ارز تلنگری است که باید به تولیداتمان جهت دهیم، اظهار داشت: تولید کننده ها باید تلاش کنند که کالایی در حد صادرات تولید کنند و همچنین صادرات خود را افزایش دهند.



وی ادامه داد: ما برای صدور فرهنگ خودمان در قالب کالاهای صادراتی باید تلاش کنیم.



صادرکننده ها از التهاب ارز ضرر نکرده اند



استاندار البرز افزود: تولید کننده هایی که در عرصه صادرات ورود پیدا کرده بودند التهاب به ضررشان نشده بود.



عربیان تصریح کرد: صادرات همراه با وارد شدن ارز به کشور بود که در درجه اول برای صادرکننده سود و سپس ثروت ملی محسوب می شد.



وی گفت: از ابتدا قبول این مسئولیت بنا بود در حوزه صنعت و تولید ورود و توجه بیشتری داشته باشیم.



استاندار البرز با بیان اینکه برای اینکه روحیه بیشتری بگیرم با صنعتگران دیدار می کنیم، تصریح کرد: صنعتگران عزیزانی هستند که به صورت شبانه روز تلاش می کنند و ما وقتی این تلاش را مشاهده می کنیم روحیه می گیریم.

عربیان افزود: آنچه که وظیفه امروز ما در نظام است صیانت از موجودیت کشور اسلامی ایران است.



وی گفت: زمانی حضور ما در جبهه ها برای دفاع از کشور بود ولی امروز حضور ما برای دفاع از کشور در عرصه های اقتصادی، تولیدی و جنگ نرم است و دشمن طمع و احساس کرده که ما از این ناحیه ضربه پذیر هستیم.



استاندار البرز ادامه داد: به حمدالله با اراده و تلاش همه شما عزیزان تا به حال تمام ترفندهای دشمنان خنثی شده است.



وی افزود: نظام 34 سال است که تمام فشارها را تحمل کرده است برخی ها فکر می کنند که هم اکنون فشار اقتصادی دشمن خیلی زیاد شده است ولی اگر زمان جنگ را به یادآوریم برای تامین غذا هم مشکل داشتیم و فشارهای زیادی را تحمل کرده ایم.



التهاب ارز جنگ روانی دشمن بود



عربیان تصریح کرد: طی یک ماه اخیر التهابی در بازار ارز ایجاد شد که متاسفانه بخش عمده آن جنگ روانی از سوی دشمن بود و افراد ناآگاه سودجو داخلی و دشمن به آن دامن زدند تا صنعتگر و تولید کننده ای ما را با چالش مواجه کنند.



استاندار البرز گفت: ایجاد ثبات ارز در بازار به خوبی در حال نمو است که قیمت واقعی ارز به وجود آمده است و آرامش به بازار بازگشته است.



شهرک صنعتی غیر دولتی سیمین دشت دارای مجوز است



وی اظهار داشت: این را بدانید که امروز این شهرک غیر دولتی سیمین دشت دارای مجوز است و از تمام امکانات یک شهرک صنعتی برخوردار خواهد شد و برای اصلاح شهرک باید تلاش کنید.



عربیان گفت: سرانه خدماتی این شهرک رعایت نشده است و در این شهرک کمبود زمین و مسجد است و حتماً باید برای آن اقدام شود.



استاندار البرز با تاکید بر شکل گیری هویت واقعی شهرک افزود: شهرک در دل شهر واقع شده است و قیمت بالای زمین در این شهرک و ارزش افزوده بابت همین است و شهرک باید از هم اکنون به سمت صنایع کم حجم و غیر آلاینده پیش برود.



به دنبال صنایع با تکنولوژی بالا هستیم



عربیان ادامه داد: بعد از رفع محدودیت شعاع 120 کیلومتری دنبال اولویت بخشی صنایع در نقاط مختلف هستیم و همچنین به دنبال صنایع با تکنولوژی بالا هستیم که نیاز کشور و توسعه را به دنبال دارد.



وی گفت: یکی از موفقیت های چین این است که هزینه تولید را پایین آورده است و با این کار بازار دنیا را در دست گرفته است. چینی ها در اکثر مناقصه ها برنده می شوند و اگر ما کیفیت را بالا نبریم شکست می خوریم.



واحدهای تولیدی نباید رو به تعطیلی برود



استاندار البرز افزود: یک واحد تولیدی در این شهرک نباید رو به تعطیلی برود. یک واحد تولیدی باید سال بعد تعدادش بیشتر شود.



عربیان ادامه داد: صنعتگران ما با توقع پایین در حال تلاش هستند و این مطالبات کمترین درخواست است که باید در صدد رفع موانع باشیم.



وی تصریح کرد: صنعتگر دیگر نباید دغدغه مجوز، بدهی تامین اجتماعی، بدهی مالیاتی را داشته باشد ولی حق است باید پرداخت شود.



استاندار البرز اظهار داشت: به همه دستگاه های خدمات رسان ابلاغ کردیم بابت بدهی به ادارات آب و برق و گاز حق قطع انشعاب را ندارند و این مصوبه شورای تامین استان است.



فعالیت بخش خصوصی امروز بیش از گذشته در کشورمان مطرح است



وی گفت: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی امروز بیش از گذشته در کشورمان مطرح است.

عربیان افزود: شرکت های دولتی ای در کرج بودند که بزرگترین شرکت تولیدی در خاورمیانه هم بودند ولی سال ها بود که درآمدش نسبت به هزینشان پایین بود ولی با واگذاری به بخش خصوصی هم اکنون درآمدشان بیشتر شده است.

استان البرز دارای بیشترین شرکت های بخش خصوصی است



استاندار البرز ادامه داد: استان البرز این افتخار را دارد که بیشترین شرکت های بخش خصوصی و غیر دولتی را دارد.



وی گفت: بخش خصوصی و غیر دولتی یعنی انگیزه برای افزایش بهره وری و اگر بخش خصوصی این فاکتورها را نداشته باشد با تعطیلی مواجه می شود.

وی افزود: مسئولان شهرک صنعتی سیمین دشت باید به فکر سرانه خدماتی داخل شهرک باشند و حداقل نیازها در این شهرک باید تامین شود.



عربیان با تاکید بر اینکه خانه صنعت استان و انجمن هایش باید تشکیل شود، اضافه کرد: معافیت های مالیاتی را به جد دنبالش هستیم و جریمه تامین اجتماعی قرار شد جریمه ها بخشیده شود.