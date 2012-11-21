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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۲

به دلیل شرایط جوی/

هواپیمای کرمان - تهران در فرودگاه شیراز به زمین نشست

هواپیمای کرمان - تهران در فرودگاه شیراز به زمین نشست

کرمان - خبرگزاری مهر: پرواز شماره 472 که از تهران به سمت فرودگاه کرمان حرکت کرده بود به دلیل شرایط بد جوی در کرمان در فرودگاه شیراز به زمین نشست.

مدیرروابط عمومی اداره کل فرودگاههای کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: صبح چهارشنبه پرواز شماره 472 از تهران به سمت فرودگاه کرمان حرکت کرد که به دلیل شرایط بد جوی در شهر کرمان مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد و در فرودگاه شیراز به زمین بنشیند.

علیرضا مجیدی افزود: مسافران در فرودگاه شیراز اسکان داده و از آنها پذیرایی شده است.

وی تصریح کرد: دلیل تغییر مسیر عدم وجود دید کافی در فرودگاه کرمان است و پس از رفع مشکل مسافران به کرمان منتقل خواهند شد.

به گفته مسافران، این پرواز ساعت 6 و 45 دقیقه از فرودگاه تهران پرواز کرده بود و می بایست ساعتی بعد در کرمان فرود آید اما پس از طی مسافتی مسافران در فرودگاه شیراز پیاده شدند.

کد مطلب 1749873

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