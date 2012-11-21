هواپیمای کرمان - تهران در فرودگاه شیراز به زمین نشست

مدیرروابط عمومی اداره کل فرودگاههای کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: صبح چهارشنبه پرواز شماره 472 از تهران به سمت فرودگاه کرمان حرکت کرد که به دلیل شرایط بد جوی در شهر کرمان مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد و در فرودگاه شیراز به زمین بنشیند.

علیرضا مجیدی افزود: مسافران در فرودگاه شیراز اسکان داده و از آنها پذیرایی شده است.

وی تصریح کرد: دلیل تغییر مسیر عدم وجود دید کافی در فرودگاه کرمان است و پس از رفع مشکل مسافران به کرمان منتقل خواهند شد.

به گفته مسافران، این پرواز ساعت 6 و 45 دقیقه از فرودگاه تهران پرواز کرده بود و می بایست ساعتی بعد در کرمان فرود آید اما پس از طی مسافتی مسافران در فرودگاه شیراز پیاده شدند.