مسابقات حلي كاپ با هدف ترويج علم روبوتيك در ايران برگزار مي شود

محمد مهدي جعفري در گفتگوبا خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود: دراين مسابقات دانش آموزان و دانشجويان در يك كار هماهنگ و با همكاري با يكديگر در يك رقابت سالم آموخته هاي علمي و اطلاعاتشان را با يكديگر مقايسه مي كنند و از نتايج فعاليت هاي خود در يكسال گذشته آگاه مي شوند.

جعفري در خصوص برنامه هاي آينده دبيرستان علامه حلي گفت : براي آن كه دانش آموزان علاوه بر شركت در مسابقات برق، الكترونيك و كامپيوتر در مسابقات ديگري مانند معماري، عمران و مكانيك نيز شركت كنند، دبيرستان علامه حلي مسابقه اي با نام مكاترون در زمينه سازه و مكانيزم ها برگزار خواهد كرد.

وي ادامه داد: مسابقه ديگري نيز در همين زمينه در بخش هاي مديريتي و اقتصاد طراحي شده است كه در واقع نمونه هاي كوچكي است از مسايل بزرگ اقتصادي مانند بورس، ثبت سفارش، واردات و صادرات. اين مسابقه با هدف آماده سازي دانش آموزان براي مقابله با مشكلات موجود در ايران برگزار مي شود.

گفتني است، سومين دوره مسابقات آزاد روبوتيك ايران با حضور 170 تيم از سراسر ايران از روز گذشته در دبيرستان علامه حلي (استعدادهاي درخشان) اغاز به كار كرد.