دلایل مشروطی دانشجویان خواجه نصیر/ ارتقای تحصیلی با کمک روانشناسان

لیلا شورین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از طرح هایی که در مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی اجرا می شود، طرح ارتقاء تحصیلی دانشجویان مشروطی است.

وی ادامه داد: به موجب این طرح، اسامی دانشجویان مشروطی دانشگاه هر ترم از آموزش، دانشکده‌ها جمع آوری شده و علت مشروط شدن آنان بررسی می شود.



مسئول مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یادآورشد: از دانشجویان مشروطی دعوت می شود تا در روزهایی که مشخص شده به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: علت مشروط شدن اکثر دانشجویان، به دلیل روابط بین فردی است، دانشجویان به دلیل اختلالی که در روند روابط بین فردی آنها رخ می دهد، نمی توانند برروی دروس خود متمرکز شوند و مشروط می شوند، بنابراین این دانشجویان را به روانشناس ارجاع می دهیم.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یادآورشد: برخی از دانشجویان مشکلات تحصیلی دارند، علاقه ای به رشته تحصیلی‌شان نداشته، بنابراین انگیزه ای برای ادامه تحصیل ندارند، برای این دانشجویان نیز کارگاه ارتقاء تحصیلی برگزار می کنیم.

وی افزود: برخی دچار افسردگی شده اند که آنان را به روانپزشک ارجاع می دهیم تا درمان شوند، برای هرکدام از این دانشجویان به تناسب مشکلی که دارند کاری انجام می دهیم.