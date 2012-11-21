اشتباهات داور بازی شاهین با بافق را نیمه تمام گذاشت/ 15 دقیقه بدون تماشاگر!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های شاهین بوشهر و آهن بافق یزد در هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه درحالیکه با نتیجه یک بر یک در جریان بود، با نظر داور در دقیقه 85 متوقف و نیمه تمام ماند.

در ابتدای این مسابقه به خاطر ناهماهنگی میان مسئولان هیات فوتبال بوشهر و نیروی انتظامی، تماشاگران اجازه ورود به زمین را بدست نیاوردند و 15 دقیقه نخست بازی بدون تماشاگر برگزار شد.

صحنه خطای بازیکن تیم آهن بافق روی بازیکن شاهین در محوطه جریمه یزدی‌ها

قاسم واحدی داور این مسابقه هم در دقیقه 53 یک پنالتی تیم شاهین را نادیده گرفت و در دقیقه 80 یک پنالتی مشکوک به سود تیم آهن بافق یزد اعلام کرد، موضوعی که اعتراض هواداران بوشهری را به همراه داشت.

پس از این اتفاق جو ورزشگاه به هم ریخت اما نیروی انتظامی مانع ورود تماشاگران به زمین مسابقه شد. در ادامه این اتفاقات داور در دقیقه 85 به بهانه امنیت نداشتن، بازی را لغو کرد، هرچند مشکلی برای ادامه بازی وجود نداشت.