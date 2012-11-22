۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

همزمان با هفته بسیج/

اکیپ های پزشکی به تمام روستاهای جوانرود اعزام می شوند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: فرماندار جوانرود از اعزام اکیپ های پزشکی رایگان همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبرداد.

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های هفته بسیج این شهرستان گفت: در هفته بسیج در شهرستان جوانرود بیش از 20 برنامه ی فرهنگی، هنری و ورزشی برگزار می شود.

وی افزود: از دیگر برنامه های این هفته بازدید از خانواده محترم شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس، غبار روبی مزار شهدا، گردهمایی بصیرت وگردهمایی فرماندهان بسیج شهرستان  قابل ذکر است.

عظیمی ادامه داد: افتتاح مراکز شفا و بسیج ناحیه مقاومت این شهرستان، برپایی نمایشگاه کتاب در خصوص هفته ی بسیج و گردهمایی در سالن سرپوشیده آموزش پروش شهرستان جوانرود در روز عاشورا از دیگر برنامه های هفته بسیج این شهرستان است.

وی در خصوص برنامه های دهه محرم نیز گفت: در شهرستان جوانرود،همه ساله هیئتهای مذهبی محبان اهل بیت فعال هستند و علاوه بر قرائت زیارت عاشورا زیارت عزاداری حسینی مبلغینی مذهبی به این شهرستان  اعزام شده و مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور آنها برگزار خواهد شد.

عظیمی در خصوص امنیت شهرستان جوانرود در روزهای تاسوعا و عاشورا گفت: تمام تدابیر امنیتی انجام گرفته و هیچ خطر هیئتهای مذهبی را تهدید نخواهد کرد و با آسودگی کامل  می توانند عزاداری کنند.

فرماندار جوانرود در پایان  ماه محرم و عاشورا و تاسوعای حسینی را به عزاداران آن حضرت تسلیت گفت.

 

