اکیپ های پزشکی به تمام روستاهای جوانرود اعزام می شوند

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های هفته بسیج این شهرستان گفت: در هفته بسیج در شهرستان جوانرود بیش از 20 برنامه ی فرهنگی، هنری و ورزشی برگزار می شود.

وی افزود: از دیگر برنامه های این هفته بازدید از خانواده محترم شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس، غبار روبی مزار شهدا، گردهمایی بصیرت وگردهمایی فرماندهان بسیج شهرستان قابل ذکر است.

عظیمی ادامه داد: افتتاح مراکز شفا و بسیج ناحیه مقاومت این شهرستان، برپایی نمایشگاه کتاب در خصوص هفته ی بسیج و گردهمایی در سالن سرپوشیده آموزش پروش شهرستان جوانرود در روز عاشورا از دیگر برنامه های هفته بسیج این شهرستان است.

وی در خصوص برنامه های دهه محرم نیز گفت: در شهرستان جوانرود،همه ساله هیئتهای مذهبی محبان اهل بیت فعال هستند و علاوه بر قرائت زیارت عاشورا زیارت عزاداری حسینی مبلغینی مذهبی به این شهرستان اعزام شده و مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور آنها برگزار خواهد شد.

عظیمی در خصوص امنیت شهرستان جوانرود در روزهای تاسوعا و عاشورا گفت: تمام تدابیر امنیتی انجام گرفته و هیچ خطر هیئتهای مذهبی را تهدید نخواهد کرد و با آسودگی کامل می توانند عزاداری کنند.

فرماندار جوانرود در پایان ماه محرم و عاشورا و تاسوعای حسینی را به عزاداران آن حضرت تسلیت گفت.



