دشمن به دنبال برهم زدن آرامش کشور است/ نیت طراحان سوال خیرخواهانه بود

علیرضا زاکانی سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس و از مخالفان طرح سوال از رئیس جمهور، در خصوص بیانات امروز رهبری و توصیه ایشان به مجلس در خصوص سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: این موضوع خیلی شفاف بود که در این مقطع زمانی دشمن عمده تلاش خودش را در دو جهت متمرکز کرده است. اولاً میکوشد با ایجاد فشار اقتصادی بر توده های مردم یاس و ناامیدی را بین آنها و نخبگان در جامعه ایجاد کند. ثانیاً با ایجاد تنش و شکاف میان مسئولان نظام عدم امکان مدیریت درست صحنه توسط آنها را فراهم آورد.

نماینده مردم تهران افزود: ماحصل سئوالی که صورت گرفته بود نه تنها مشکل اقتصادی امروز را حل نمی کرد بلکه به بی ثباتی بازار و افزایش مشکلات هم کمک می نمود و در ضمن تنش و نقار را هم در بین مسئولان کشور تشدید می کرد.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: نقشه خام وخواست دشمنان ایران اسلامی برهم زدن آرامش در کشور و ایجاد تنگنای اقتصادی و جنگ روانی به امید رویگردانی ملت رشید و مسلمان ایران و ایجاد زمینه سازش و دست برداشتن مسئولان نظام از سیاست های اصولی در حوزه خارجی و هسته ای است لذا فراکسیون اصولگرایان با بیان دلایل متعدد و مواضع روشن ضرورت پرهیز از سئوال را با دلایل مختلف قبلاً ذکر کرده بود چرا که از قبل مشخص بود که سئوال از رئیس جمهور در شرایط خطیر کنونی به مصلحت کشور نیست و تعجب ما این بود که برخی از همکاران عزیز ما در مجلس اصرار بر این موضوع داشتند در حالی که ظرفیت های خوبی در آیین نامه مجلس آمده که حتی بدون سئوال هم می توان جنبه نظارتی مجلس را اعمال کرد و بدور از هیاهو به نتیجه مطلوب رسید.



زاکانی با اشاره به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب برای همه ما یک حجت است و باید به آن لبیک بگوییم گفت: باید با تمام وجود از رهبرفرزانه انقلاب بواسطه این تذکر تشکر کرد. البته بهتر بود قبل ازبیان معظم له در این خصوص ما با شناخت درست صحنه موضوع را از طرق دیگر دنبال می کردیم تا ضمن عمل جدی به وظیفه نظارتی خود، هم به رفع مشکلات کمک می شد وهم شائبه ای علی رغم نیت خیرخواهانه همکاران سئوال کننده ما در مجلس در افکار عمومی ایجاد نمی شد و مجلس زیر سئوال نمی رفت، گرچه باید از ولایت پذیری این عزیزان با لبیک گویی سریع آنها به فرمایشات مقام معظم رهبری و بازپس گیری سئوال تشکر نمود .



دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اظهار داشت: در شرایط سخت فعلی و راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی، تعامل مسئولان با یکدیگر و تدبیر امور در فضایی مملو از صمیمیت و آرامش است تا درسایه آن با اقدامات شایسته مسئولان نظام بویژه در دولت و مجلس هم مشکلات مردم عزیزمان رفع شده و هم نقشه دشمن به نتیجه نرسد و همین جا تاکید نمود که این هم دلی و همکاری مشترک با دقت و پیگیری امور و نظارت درست و بدون جنجال منافاتی ندارد و این راهی است که قاطبه نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند.

