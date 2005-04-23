سه نفر از اعضاي خانواده دارت گواهينامه مربيگري بين المللي گرفتند

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين سه نفر كه مدتي پيش جهت گذراندن يك دوره آموزشي به كشور ژاپن سفر كرده بودند، بعد از گذراندن اين دوره، موفق به قبولي در آزمونها شده و اولين گواهينامه مربيگري بين المللي دارت را ازفدراسيون ژاپن دريافت كردند.

بنابراين گزارش كشورژاپن يكي ازتوليد كنندگان ابزاردارت درجهان ودارنده عناوين قهرماني درمسابقات بين المللي مي باشد.

مسعود ظهوري، حسين زنجاني پور ومحمد امين عزيزپور دارندگان اولين گواهينامه مربيگري جهاني دارت درايران هستند.

فدراسيون بين المللي دارت هرساله براي جذب ورزشكاران حرفه اي كلاسهاي آموزشي را درنقاط مختلف دنيا بخصوص كشورهايي كه داراي عناوين قهرماني ومستعد اين رشته هستند، برگزارمي كند.