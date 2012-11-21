پایان انتخابات آمریکا فرصتی برای احیای مذاکرات است/ شرط ایران برای کاهش درصد غنی سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در گفتگو با Benoit Faucon گزارشگر "داو جونز" و " وال استریت ژورنال" مواضع ایران را در خصوص موضوعات مختلف تشریح کرد.

وی با بیان اینکه ایران مذاکرات مستقیم با آمریکا را پیش بینی نمی کند اما پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را فرصتی برای احیای مذاکرات بین المللی می داند گفت: در موقعیت کنونی بی اعتمادی بین طرفین (ایران و آمریکا) در حد بسیار بالائی است و هیچ کس نمی تواند مذاکرات دوجانبه با آمریکا را انتظار داشته باشد.

سفیر ایران خاطر نشان کرد: ایران همچنان پیشنهادات خود مبنی بر تداوم برنامه هسته ای صلح آمیز را پابرجا می داند. ایران قبلا گفته است به شرط دسترسی به میله های سوخت جهت مراکز تحقیقاتی خود و رفع تحریم ها، آمادگی دارد غنی سازی خود را به زیر 5 درصد کاهش دهد.

آهنی افزود: اوباما بعد از انتخاب در سال 2009 چنین القاء کرد که می تواند دیوار بی اعتمادی بین دو کشور را از میان بردارد اما در عمل ما مواجه با تشدید خصومت ها و تحریم ها بودیم. اکنون که او برنده انتخابات شده، می بایست منتظر ماند و دید آیا شجاعت ایجاد تغییر در وضعیت کنونی را دارد و یا اینکه روند موجود را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به توقف گفتگوها در خلال انتخابات آمریکا گفت: اکنون گروه 1+5 می تواند با به رسمیت شناختن توانمندی های هسته ای صلح آمیز کنونی ایران و آماده سازی شرایط برای دستیابی به یک نقشه راه جهت رسیدن به یک تفاهم، گامی به جلو بردارد.

