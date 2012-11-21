به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل گهر درود در چارچوب رقابتهای معوقه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با انتقاد از مصاحبههای اخیر بازیکنانی نظیر محمد غلامی برای جدایی از سپاهان اظهار داشت: باید بگویم هر بازیکنی که دوست ندارد برای قهرمانی سپاهان که یکی از تیمهای برتر آسیاست، تلاش کند، بهتر است از این تیم جدا شود.
وی با انتقاد از عدم حرفهایگری بازیکنان سپاهان در مورد حضور در این تیم اصفهانی ادامه داد: این بازیکنان در ابتدای فصل و زمانیکه از سپاهان پیشنهاد داشتند، میتوانستند پیشنهاد این تیم را را نپذیرند اما حالا که پذیرفته اند و تعهد حرفهای دادهاند، باید همه درخواستهای کادر فنی و باشگاه را رعایت کنند.
کرانچار در مورد ناراحتی محمد غلامی از نیمکتنشینی در سپاهان افزود: غلامی نمیتواند ناراضی باشد زیرا اگر در یک بازی هرچند برای دقایق کوتاهی نیز بازی کرده، به هر حال برای او یک بازی حساب میشود ضمن اینکه من تشخیص میدهم که کدام بازیکن کیفیت دارد.
وی تصریح کرد: از هماکنون اعلام میکنم که هرکس نمیخواهد برای سپاهان بزرگ بازی کند میتواند از تیم جدا شود چون نمیخواهم سوابق و فرصتهایش از بین برود.
سرمربی تیم سپاهان با اشاره ه دیدار تیمش مقابل گهر دورود بیان داشت: در بازی فردا محکوم به برد هستیم و میخواهیم همانگونه که برابر استقلال بازی خوبی از خود ارائه دادیم برابر گهر هم به همان شکل بازی کنیم و پیروز شویم.
وی گفت: ما نباید فکر کنیم این یک بازی کوچک است و نباید گهر را دستکم بگیریم چون به نظرم در این مسابقه کار سختی در پیش داریم.
کرانچار بیان داشت: در فاصله بین بازی با استقلال تا بازی با گهر همه برنامه ما در تمرینات روی رفع خستگی بازیکنان بوده است و امیدوارم توانسته باشیم به هدف خود دست یابیم.
