دشمن نمی تواند در جامعه مجهز به سلاح دین و آگاهی نفوذ کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش"راهکارهای آموزش و تبلیغات موثر و فراگیر امر به معروف و نهی از منکر" اظهار داشت: دشمنان امروز با تمام توان وارد میدان شده اند و ما باید در این شرایط بسیار هوشیار باشیم.

این مسئول با بیان اینکه یکی از توطئه های دشمنان تاثیرگذاری بر افکار و اذهان افراد جامعه به ویژه جوانان است، گفت: آنها قصد دارند با تهاجم فرهنگی فرهنگ بیگانه را در کشور ترویج دهند.

وی ادامه داد: آموزه های دینی و امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین سلاح ها در جنگ فرهنگی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان حفظ حکومت جمهوری اسلامی ایران را مهم ترین معروف دانست و افزود: دشمن نمی تواند در جامعه ای که به سلاح دین و آگاهی مجهز است نفوذ کند.

وی با تاکید بر اینکه آمرین امر به معروف و نهی از منکر باید با رفتاری ملایم و با احترام به اجرای فریضتین بپردازند، افزود: ما باید رفتار و کردار پیامبر عظیم الشان اسلام( ص) و ائمه اطهار( ع) را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

این مسئول یادآور شد: باید امر به معروف و نهی از منکر به صورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود و در این میان نقش رسانه ها بسیار اساسی است.

سعیدی همچنین با اشاره به تحریم های نابرابر علیه ایران گفت: باید با حرکت در مسیر ولایت و صبر و استقامت این شرایط را پشت سر گذاشته و دشمنان را ناامید کنیم.

وی با اشاره به حمایت های همیشگی و ارزشمند مردم متدین ایران از نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: باید بدون هرگونه اسراف و با استفاده بهینه از امکانات موجود برای پیشرفت و تعالی کشورمان تلاش کنیم.