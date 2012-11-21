شورای حل اختلاف مطبوعات اردبیل احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، عارف شیرزاد عصر چهارشنبه در دیدار اعضا هیئت مدیره خانه مطبوعات استان با رئیس دادگستری استان گفت: احیای این شورا پاسخی به دغدغه دست اندرکاران رسانه استان بوده و با آغاز فعالیت مجدد آن مشکلات احتمالی برطرف می شود.

وی با بیان نقطه نظرات و انتظارات جامعه مطبوعاتی استان، با تاکید بر لزوم برخورد مناسب با خبرنگاران در صحنه‌های مربوط به نهادهای قضایی یادآور شد: همکاری دادگستری با خانه مطبوعات استان درخصوص ‌آموزش قوانین و حقوق مطبوعات می تواند در آگاهی بیشتر خبرنگاران موثر باشد.

رئیس خانه مطبوعات استان با اشاره به دغدغه‌های مشترک خانه مطبوعات و دادگستری استان تصریح کرد: در تلاش هستیم در قالب کمیته ساماندهی و برنامه‌ریزی نسبت به ساماندهی خبرنگاران استان اقدام کرده و از ورود افراد با عناوین خبرنگاری که هیچ سابقه‌ای ندارند جلوگیری و جذب اعضای جدید را مطابق با اساسنامه پیش ببریم.

در پایان این جلسه مقرر شد دادگستری استان پس از معرفی اعضای پیشنهادی خانه مطبوعات، نسبت به آغاز مجدد فعالیت شورای حل اختلاف مطبوعات زمینه لازم را فراهم آورد.

بازدید خبرنگاران رسانه‌های استان از زندان اردبیل، پرداخت بهای آگهیهای مربوط به حوزه دادگستری، ورود و خروج خبرنگاران به دادگاه‌ها و دادگستری با ارائه کارت خبرنگاری، آموزش خبرنگاران با قوانین مطبوعات توسط دادگستری و... از دیگر دستاوردهای عوامل مطبوعات با رئیس دادگستری استان بود.