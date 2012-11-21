به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه پنجمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز چهارشنبه اول آذر در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در این مراسم معصومه سپهری تدوینگر کتاب «نورالدین پسر ایران» که عنوان شایسته تقدیر را در این دوره از جایزه به دست آورد، در سخنانی با اشاره به ظرفیتها و قابلیتهای فراوان خاطرات جنگ گفت: اثر ادبی مستند علی رغم مشکلات متعددی مانند کمبود منابع، فراموشی جزئیات روایت و طولانی بودن مسیر همراهی با راوی همواره به صورتی منتشر شده است که مخاطرات زیادی را برای راوی به همراه داشته و حتی گاه هویت راوی را هم تحت الشعاع قرار داده است.
وی افزود: آثاری مثل «نورالدین پسر ایران» در سالهای اخیر به دلیل نگاشتههای غیرعالمانه و هیجانزده که درباره آنها وجود داشته است، از این مخاطرات در امان نبودهاند. این مشکلات از نظر من به چند دسته تقسیم میشود که مهمترین آن پتانسیلهای نهفته در راویان است که معمولا شناخته و بیان نمیشود و دوم اهمیت ندادن ناشران و اصحاب رسانه به موضوع و رعایت نشدن حقوق نویسنده این دست آثار است.
سپهری افزود: آیا وقت آن نشده است که با اظهارات کسانی که گاهی آثار جنگ را در حد یک روایت شفاهی محدود میکنند و گاه قبای رمان و داستان را بر آنها می پوشانند از موضع قدرت رفتار کرد؟
این نویسنده تاکید کرد: ما کسانی هستیم که همه در عرصه ادبیات پایداری قلم زدهایم و میکوشیم انگیزه و کنش خود را نثار ماندگارترین جریانی کنیم که باور داریم میتواند ادبیات و فرهنگ ما را متحول کند. ما علی رغم برخی اختلاف سلیقهها یک خانوادهایم و به خاطر عشق به وطن و مکتب زیبای پیامآور رحمت حاضر به ادامه راه تا پایان هستیم.
در این مراسم همچنین علی محمدیآسیابادی برگزیده بخش نقد ادبی در سخنانی به معرفی کتاب خود و جریان خاموشی در اندیشه فلسفی عرفا و مولانا پرداخت.
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