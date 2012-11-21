مبارزه تکواندوکاران نونهال پاکدشت/ معرفی برترین های ژیمناستیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که در رده کمربند سبز، آبی، قرمز و مشکی برگزار شد، 83 نونهال شرکت داشتند که در پایان نفرات اول تا سوم اوزان مختلف معرفی و به آنها جوایزی اهدا شد؛ در این مسابقه استاد "صبوری" به عنوان بهترین مربی و "سهراب نوری" به عنوان بهترین داور انتخاب شدند و فنی ترین بازیکن این مسابقات نیز بنا بر تشخیص داوران "سعید شکر زاده" معرفی شد.

علیرضا نادی، فریدون تاجیک، علیرضا نادری، امیر حسین رحیمی، محمد مهدی حیدری، امیر محمد کرمی،محمد سعید شکر زاده، علی تقوایی و فاضل لشنی نفرات اول در رده های رده قرمز و مشکی هستند.

نفرات برتر رده سبز و آبی؛ علیرضا ستوده، امین بیگی، محمد مهدی خورشیدی، محمد جواد توسلی، اویس خادمی، محمد شیخ علی،علیرضا مداحی، کامران حسینی، محمد بی بی شهربانو و امیر حسین شانقی هستند.

ورزشکاران روستای ابراهیم آباد پاکدشت راکت به دست شدند

به منظور استعدادیابی و شناسایی برترینهای تنیس روی میز بخش شریف آباد، اداره ورزش و جوانان با همکاری شورای روستای ابراهیم آباد یک دوره مسابقه در سالن ورزشی نام آوران امید برگزار کرد.

این مسابقه دومین دوره مسابقه تنیس روی میز در روستای ابراهیم آباد بود و این بار مانند دوره گذشته، امیر بوربور از میان 53 شرکت کننده باز هم توانست از مقام قهرمانی دوره گذشته خود دفاع کند و فرشید شصتی و وحید بوربور نیز پس از رقابتی دیدنی و مهیج به ترتیب عنوان دوم و سوم را به دست آورند.

برپایی مسابقه طناب زنی بانوان شریف آبادی

اداره ورزش و جوانان بخش شریف آباد با دعوت از 83 بانوی علاقه مند به ورزش برای آنها ،مسابقه مفرح طناب زنی ترتیب داد.

این مسابقه که در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان جریان داشت؛ فاطمه نظری، فاطمه متکی و حدیثه بوربور اژدری عنوان اول تا سوم را کسب کردند و زهرا بربری، فاطمه رمضانی و زهرا جعفری در رده سنی نوجوانان به ترتیب اول تا سوم شدند.

پیشکسوتان قیامدشت کوی سبقت را از سایرین ربودند

تیم فوتسال پیشکسوتان قیامدشت با شکست رقبای حاضر در مسابقات فوتسال پیشکسوتان پاکدشت جام قهرمانی این رقابتها را روی سر برد.

این مسابقات به صورت گروهی در سالن یکهزار و 200 نفره جریان داشت و تیمهای فرون آباد و ثامن نیز به ترتیب عناوین دوم تا سوم را کسب کردند که به گفته نیاز زاده رئیس کمیته فوتسال پاکدشت، این مسابقات به منظور ایجاد شادابی و ارتقای روحیه علاقه مندان به ورزش به خصوص پیشکسوتان ورزشکار انجام می شود تا در کنار توجه به نونهالان و نوجوانان از تجربیات ارزنده پیشکسوتان در این زمینه نیز بهره مند شویم.

رقابت ‍‍‍ژیمناستیک کاران نونهال در پاکدشت

اداره ورزش و جوانان با همکاری هیئت ژ‍یمناستیک یک دوره مسابقه در سه وسیله زمینی پرش خرک و مینی خرک برگزار کرد.

این رقابت دیدنی با حضور 50 ژیمناستیک کار برگزار شد که اسامی نفرات برتر در رده های سنی مختلف به شرح ذیل است:

عرفان عابدی، مهدی علی دوست و محمد حسین فتحی نفرات برتر در رده سنی هفت سال و امیر حسین اسدی، محمد امین دارایی و علی موسی زادهنفرات برتر در رده سنی هشت سال هستند.

اسماعیل رضایی، امیر حسین محرابی و علیرضا محمدیدر رده سنی 9 و 10 سال از دیگر نفرات برتر این مسابقه هستند.

روی خوش معتادین در حال رهایی به ورزش

به منظور تقویت روحیه و ایجاد انگیزه در میان معتادین در حال رهایی، اداره ورزش و جوانان با همکاری اداره بهزیستی مسابقات ورزشی را در تعداد از کمپهای مجاز ترک اعتیاد تدارک دید.

مسابقات دارت، والیبال، شنا و فوتسال از رقابتهای مورد علاقه شرکت کنندگان بود که از سوی آنها مورد توجه قرار گرفت که در این رقابتها بیش از 100 نفر شرکت داشتند و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

بنا به گفته ریاست اداره ورزش و جوانان پاکدشت، این اقدامات در حوزه توجه به مشکلات فرهنگی و با رویکرد مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی پیش روی جوانان در حال انجام است.

برترینهای ژیمناستیک پاکدشت معرفی شدند

برترینهای مسابقات ژیمناستیک آموزشگاهی پاکدشت با شرکت دانش آموزان دختر و پسر این شهرستان معرفی شدند.

مسابقات ژیمناستیک آموزشگاهی پاکدشت با شرکت 80 نفر از دختران و 67 نفر از پسران در سالن خانه ژیمناستیک برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت، اظهار داشت: در رده پیشرفته، گروه سنی هفت سال، حمید و حامد کلاته، به ترتیب حائز مقامهای اول و دوم شدند.

محمدرضاجوادی افزود: در رده سنی هشت سال، عباس جلالیان توانست به مقام اول دست پیدا کند، قاسم جلالیان دوم شد و سامان رستمی و سجاد عاقدی مقام سوم را به طور مشترک کسب کردند.

وی گفت: در گروه 10 سال نیز مقام اول به علیرضا بایسته رسید و در 11 سال امیرحسین محرابی مقام اول را کسب کرد.

گفتنی است، در گروه یک ابتدایی محدثه طیبی، بهاره سید نژاد و فاطمه نبی پور و در گروه دوم ابتدایی، سیما عباس نژاد، سوگند زارعی، مطهره فتح الهی، به ترتیب حائز مقامهای اول تا سوم شدند.

همچنین در گروه راهنمایی کیمیا حسن آبادی، معصومه بوربور اژدری، فاطمه بهزادی به ترتیب اول تا سوم شدند که سرپرستی تیمها را رسول کردبچه، عاطفه کردبچه و مریم یوسفلوئی بر عهده داشتند.