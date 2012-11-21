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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۵

هفته سوم لیگ دسته اول/

پیروزی فوتسال نیک‌اندیش مقابل ایساتیس یزد/ تیم بومی اصفهان به کورس بازگشت

پیروزی فوتسال نیک‌اندیش مقابل ایساتیس یزد/ تیم بومی اصفهان به کورس بازگشت

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال نیک‌اندیش شهرداری اصفهان در هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل ایساتیس یزد به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال نیک‌اندیش که در هفته دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور تن به شکست داده بود، عصر امروز در هفته سوم مقابل ایساتیس یزد به پیروزی رسید.

در این بازی که از ساعت 15:30 امروز در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد، نیک‌اندیش با 3 گل تیم میهمان خود را در هم کوبید تا بار دیگر در کورس قرار گیرد.

برای نیک‌اندیش در این مسابقه حسین خردمند، علی آذرپرور و مجید کیانی گلزنی کردند.

حسین خردمند، بازیکن جوان نیک‌اندیش با گلزنی در این دیدار 4 گله شد و به عنوان گلزن‌ترین بازیکن تیم نیک‌اندیش در پایان هفته سوم مسابقات لیگ برتر مطرح شد.

نیک‌اندیش تیمی تمام بومی اصفهانی است که با حمایت مالی شهرداری اصفهان قدم به مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور گذاشته است.

گفتنی است، گیتی پسند، دیگر نماینده اصفهان در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور نیز شب گذشته سومین پیروزی فصل خود را کسب کردند.

کد مطلب 1749941

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