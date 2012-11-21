طرحهای جامع و تفصیلی شهر سمنان، میدانی تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی عصر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی استان سمنان در محل استانداری ضمن بررسی طرح ناحیه ای غرب سمنان و طرح های جامع و تفصیلی شهرهای امیریه، دیباج، آرادان و سرخه گفت: در طراحی ارائه شده منویات رئیس جمهوری دیده نمی شود و طراحی باید بر اساس اهداف مقامات عالی رتبه کشور باشند.

رهی با اشاره به اینکه این طرح با نگاه کتابخانه ای انجام شده است افزود باید طرح ها بر اساس مشاهدات میدانی تهیه و ارائه شود.

مقام عالی دولت در استان سمنان همچنین با تاکید بر اینکه تاکید دولت نهم و دهم استفاده بهینه از آب است، افزود: لازم است در این طراحی ها مساله توزیع مناسب آب و ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله زیرساخت فیبر نوری، راه ها، مترو، گردشگری، مدیریت کشاورزی و ... برای جهش اساسی و توسعه استان مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به طرح بزرگ انتقال آب دریای خزر، اعلام کرد: زیر ساخت های انجام این طرح انجام پذیرفته و فاز صفر و فاز یک آن نیز انجام شده و علیرغم موانع سیاسی که ایجاد می کنند انجام این طرح با سرعت در حال اجرا است.

در این جلسه پس از بحث و ارائه نقطه نظرات مقرر شد: در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی بررسی مجدد انجام و مصوبه کارگروه به منزله شورای برنامه ریزی اعلام شود وهمچنین طرح جامع تفصیلی امیریه و دیباج تصویب شد.