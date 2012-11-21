"متین" ورامین با "پیکان" سواری به رتبه دوم جدول لیگ برتر والیبال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مصطفی کارخانه در این دیدار که عصر جهارشنبه از ساعت 17 در خانه والیبال ایران در مجموعه ورزشی آزادی و در حضور کمتر از یکهزار تماشاگر برگزار شد، در گیم اول با نتیجه 25-22 مغلوب پیکان شدند.

تیمپیکان تهران که پیمان اکبری هدایت آن را بر عهده دارد، میزبان متین ورامین بود و مصطفی کارخانه سرمربی این تیم، قبلا هدایت پیکان را بر عهده داشته و کارخانه آشنایی کاملی با تیم پیکان داشت و خود را آماده شکستپیکان در تهران کرده بود تا شاید به لطف اقبال و یا تفاوت پوئن امتیازها، رتبهدوم جدول را از کاله بگیرد.

البته بازیکنان پیکان تهران که به دلیل کسر دوامتیاز از اندوخته هایش، از نظر روحی و روانی در شرایط مناسبی قرار ندارند،همت خود را بکار گرفته بودند تا با تلاش و مبارزه فراوان، امتیازهای از دست دادهرا در زمین بازی از تیم "متین" بگیرند.

تیم "متین" نیز که عزم خود را برای حضور در جام باشگاههای آسیا جزم کرده، از گیم دوم به بعد موفق شد در سه ست پیاپی با نتایج 25-22 و 25-22 و 25-21 مقابل تیم شاگردان سابق مصطفی کارخانه به پیروزی دست یابد.

غفار درخشنده ناظر داوری این دیدار بود و ابراهیم فیروزی داوری اول این دیدار را برعهده داشت که مسعود قارینیز به عنوان داور دوم، وی را همراهی می کرد.

با توجه به نتایج هفته جاری پیشگامان کویر یزد همچنان با 18 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد. متین ورامین با همین تعداد امتیاز دوم و میزان خراسان با 17 امتیاز سوم است. ضمن اینکه تیم جواهری گنبد هم با یک امتیاز دوازدهم است.