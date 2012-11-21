به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا جمال زاده عصر چهارشنبه در جمع کانون بصیرت بسیج دانشجویی استان بوشهر با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین ابراز امیدواری کرد که همه ما را از پیروان و رهروان واقعی این امام همام باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تنها راه رسیدن به سعادت و کمال را راه انبیا و ائمه دانست و تصریح کرد: اگر ائمه و انبیا نبودند ما الگو و اسوه‌ای نداشتیم و کسی که الگویی نداشته باشد گمراه و به هلاکت فکری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: نخستین مسئله ای را که باید بدانیم و سرلوحه کار خود قرار دهیم قدر شناسی است. اینکه خود را بشناشیم از کجا آمده ایم، کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت. کسی که خدا را بشناسد در نهایت هم خلقت خود و معاد و آخرت را هم شناخته است.

جمال‌زاده بیان داشت: یکی از عیب هایی که جامعه بشری دارد عدم شناخت نسبت به خود است و نسبت به اینکه به خود بنگریم و ببینیم کی هستیم کمتر توجه شده است. اساس همه کارها را خودشناسی عنوان کرد که به دنبال آن احکام اسلامی و پرده هایی که روی چشممان است از بین می رود و معنی بصیرت این است که عمق مسائل را بشناسیم.

وی خاطرنشان کرد: درهای زیادی در جامعه وجود دارند که درمان آنها در سایه وحدت و همدلی است که برطرف می شود که بسیاری از مشکلاتی که وجود دارد ناشی از عدم این همدلی است.

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر اساس همه فضائل و خوبی ها را محبت به خود و دیگران دانست و اضافه کرد: اگر این وحدت و همدلی باشد و امور کوچک را نادیده گیریم بسیاری از مشکلات از بین می رود.

وی در ادامه ابراز داشت: گروهی در جامعه به دنبال تفرقه افکنی هستند و باید مواظب بود که این صفوف مرسوس را از ما نگیرند و بین ما جدایی به وجود نیاورند.

وی بدترین آفت را دچار شدن به روزمرگی عنوان کرد و افزود: روزمرگی، دشمن روز فرهنگی است و شما باید مواظب باشید که بدان دچار نشوید.

وی افزود جامعه ای که سوال نو ندارد و یا در مقابل سوال نو پاسخی ندارد و یا پاسخ های قدیمی دارد این جامعه رو به نزول است. حساس نبودن نسبت به مسائل جامعه باعث کسادگی و خمودگی می شود.

دکتر جمال زاده افزود: در کارها گاهی داد و ستد و معامله لازم است و نیاز است که از هزینه های فکری، جسمی و مالی استفاده کرد.

وی در ادامه به سخنی از مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: برای کارهای فرهنگی هر چقدر هزینه شود هیچ گونه اصرافی نیست.

وی در پایان اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما کارهای فرهنگی بدون مهندسی و چارچوب انجام می شود که برای انجام این کارها نیاز به یک عقبه فکری است و باید ابتدا و انتهای کار را در نظر گیریم.