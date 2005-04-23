راه اندازي دومين مركز نگهداري كارتن خوابها ؛ بزودي

محمد رضا فردين در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، افزود: اصولا از واژه گرمخانه يا همان نوانخانه استفاده مي شود و كلمه سردخانه نمي تواند در خصوص چنين اماكني كاربرد داشته باشد.

وي در ارتباط با ادامه فعاليت گرمخانه هاي شهرداري با توجه به تغيير وضعيت آب و هوايي، گفت: آنچه مشخص است شهرداري تهران در نظر دارد كه فعاليت اين گرمخانه ها ادامه پيدا كند، اما به دليل گرم شدن هوا و استفاده از چادر، در صدد هستيم اين گرمخانه ها را به ساختمان تبديل كنيم.

فردين در عين حال تاكيد كرد: البته براي عدم ايجاد جذابيت اين قبيل مكانها، تلاش مي كنيم از فيلترهاي جديدي براي پذيرش افراد در اين گرمخانه ها استفاده كنيم.

مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران گفت: مقوله مهاجرت افراد به سمت كلانشهر تهران يك امر بديهي است كه بنا به دلايل مختلف از جمله بيكاري ، شكل مي گيرد. اما بايستي براي ممانعت از ترغيب افراد در استفاده از اين گرمخانه ها، بحث عدم جذابيت را در دستور مددكاري شهرداري قرار داده ايم.

وي بدون ذكر رقم دقيق از اعتبار در نظر گرفته شده براي ساماندهي آسيب هاي اجتماعي، افزود: آنچه مشخص است اينكه شهرداري اعتبار بيشتري نسبت به سال گذشته به اين امر اختصاص داده است.

فردين در ادامه از راه اندازي دومين مركز نگهداري موقت در شهر تهران خبر داد و گفت: با راه اندازي مركز شهيد هرندي با ظرفيت نگهداري از 500 نفر كارتن خواب در منطقه دروازه غار، مي توا نگفت كه تا حدودي مشكل نگهداري از كارتن خوابهاي تهران حل خواهد شد.