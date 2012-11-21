تهیه طرح جامع خطرپذیری/ تصویب 76 طرح توسعه کشاورزی در کردکوی

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ و هزار نفره عاشورائان عصر چهارشنبه در گرگان برگزار شد.

هیئت های دانش آموزی شهرستان گرگان با انجام دسته روی و برگزاری مراسم متمرکز در محل کانون فرهنگی تربیتی طه شهرستان گرگان به عزاداری پرداختند.



در این مراسم معنوی بعد از دسته روی هیئت های مذهبی مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان با انجام سینه زنی و مداحی توسط مداحان دانش آموز و پیر غلامان هم نوا با قاسم ابن الحسن علیه السلام زمزمه عشق و ارادت خود را به ابا عبدالله الحسین علیه السلام به نمایش گذاشتند.



یادواره چهار شهید روستای گری آق قلا

فرماندار شهرستان آق قلا گفت: برگزاری یادواره شهدا باعث آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت می شود.



حاجی گلدی کر در یادواره شهدای چهار شهید روستای گری از توابع بخش مرکزی آق قلا گفت: فرهنگ شهادت برگرفته از واقعه عاشورا است و بسیجیان نیز با تاسی از واقعه عاشورا در مقابل ظلم ایستادند.

وی اضافه کرد: تاریخ اسلام همیشه شاهد ستیز مستقیم کفار با اسلام بود که اوج آن را می توان در واقعه عاشورا مشاهده کرد و اتفاقی که در روز عاشورا افتاد قابل وصف نیست و در حقیقت تقابل واقعی اسلام با کفار در این روز اتفاق افتاد.



کارگروه تخصصی امور اجتماعی ، فرهنگی و خانواده در بندرگز تشکیل شد

فرماندار شهرستان بندرگز گفت : این اقدام در راستای اجرای مصوبه دولت انجام شده است.



قربانعلی بابایی در نخستین جلسه این کارگروه ، بررسی و ارایه پیشنهاد در مورد مسائل ، مشکلات ونیازهای بانوان، جوانان و ایثارگران در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و بهبود شاخص های آن و شناخت کانون های آسیب پذیر اجتماعی و ارایه راهکار مناسب جهت بهبود شاخص های مرتبط را از جمله اهداف تشکیل این کارگروه اعلام کرد .



فرماندار بندرگز افزود: ایجاد هماهنگی نهادهای متولی امور فرهنگی، کمک به اقشار آسیب پذیر ، تحکیم بنیاد نهاد خانواده و طراحی و ساماندهی مراکز فرهنگی و گلزار شهدا را از دیگر اهداف و وظایف این کارگروه است.

تهیه طرح جامع خطر پذیری در علی آبادکتول

معاون فرماندار علی آبادکتول در جلسه کارگروه تخصصی آموزش همگانی بر تهیه طرح جامع خطرپذیری بخش امداد و نجات و آموزش همگانی شهرستان علی آبادکتول با همکاری اعضای کارگروه تخصصی تاکید کرد.

ابراهیم احمدی گفت: باید تلاش شود تا با برنامه ریزی های کارشناسی از انجام کارهای موازی و تکراری در زمینه مدیریت بحران جلوگیری شود.

معاون فرماندار در پایان بر نقش فرهنگ سازی و آموزش همگانی برای آحاد مردم برای امداد و نجات و کمک های اولیه و ایمنی تاکید کرد و خواستار ارائه روش های نوین آموزش در این زمینه شدند.



تصویب 76 طرح توسعه کشاورزی در کردکوی

76 طرح با اعتباری قریب به 4.5 میلیارد تومان که در حوزه های طرح های توسعه کشاورزی به تصویب رسید.



رمضانعلی الیاسی فرماندار کردکوی ضمن رضایتمندی و خرسندی از اعضای کارگروه توسعه بخش کشاورزی گفت: اولین اولویت این کارگروه رضایت مردم در ایجاد شغل و امید به زندگی و در کنار آن کسب عناوین و رتبه استانی است.



الیاسی افزود: در این جلسه 76 طرح با اعتباری قریب به چهارونیم میلیارد تومان که در حوزه های طرح های توسعه کشاورزی به تصویب رسید که شهرستان کردکوی در این مرحله رتبه سوم استان که 18 درصد اعتبارات انسانی را جذب کرد.

رئیس توسعه بخش کشاورزی شهرستان از وام مشاغل خانگی بخش کشاورزی به مدد جویان کمیته امداد خبر داد و افزود: وام مشاغل خانگی باتوجه به کارشناسان طرح از سوی بانک کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی و کمیته امداد به مدد جویان کمیته امداد پرداخت می شود.