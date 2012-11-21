همایش وبلاگ نویسان بسیجی در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش عبدالمحمد شعرانی یکی از مربیان وبلاگ نویس با بیان اینکه با بوجود آمدن اینترنت و فضای مجازی مرزهای فرهنگی و اطلاع رسانی برداشته شده و دنیا به صورت یک دهکده جهانی در آمده است، در مورد جنبه های مثبت و منفی این فضا صحبت کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر نیز گفت: استفاده گسترده دشمنان اسلام و انقلاب در جهت ضربه زدن به نظام در استفاده از اینترنت و با هدف قرار دادن فرهنگ انقلاب و بسیج را یادآور شد و بر مقابله با این تهاجم و تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کرد.

غلامرضا شعرانی وجود توانایی های بسیار در کشور و در بین جوانان در استفاده از این فضا برای مقابله با تهدیدات دشمنان را متذکر شد و تشویق و ترویج استفاده از اینترنت و فضای مجازی در راستای گسترش استفاده صحیح و مناسب از این ابزار و تکنولوژی را مؤثر دانست.

مسئول واحد فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه دیر نیز گفت: برنامه بسیج در این زمینه تربیت وبلاگ نویسان متعهدی است که بتوانند در فضای مجازی به نفع اسلام، نظام، انقلاب و کشور قلم فرسایی کنند و از این فرصت استفاده لازم را ببرند.

سرگردعبدالله میرزایی افزود:هدف از اجرای این برنامه این است که جوانان در مقابله با تهدیدات نرم دشمن اشراف اطلاعاتی کاملی داشته باشند.

وی گفت: شناسایی مستمر نقاط آسیب پذیر خودی ونقاط قوت وآسیب پذیری دشمن، ایجاد قابلیت ها و ظریف سازی و ارتقای آمادگی لازم برای مقابله با تهدید نرم دشمن حاضر دیگر از اهداف این برنامه است.

وی اضافه کرد: اکنون یکی از ماموریت های اصلی وجدید سپاه مقابله با تهدیدات نرم دشمن است که به منظور آشنایی جوانان با این تهدیدات وایجاد ادبیات مشترک از مفهوم تهدید نرم ابعاد وویژگی ها، فرآیند شکل گیری وراهکارهای مقابله با آن این همایش برگزار شد.