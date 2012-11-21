هدف اصلی "متین" ورامین سکوی اول والیبال است/ بازیکنان مغرور نشوند

مصطفی کارخانه پس از پیروزی 3-1 عصر چهارشنبه در مقابل پیکان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازی خوبی بود و سنگینی این بازی را پیش ‌بینی می‌ کردیم و نسبت به قدرت پیکان آگاهی کامل داشتیم.

وی ادامه داد: آنها تیم قدرتمندی بودند اما با توجه به شناخت کاملی که از تیم پیکان و افکار سرمربی آنها که شاگرد خودم بوده، داشتم موفق شدیم گیمهای دوم تا چهارم را از آن خود کرده و به رده دوم جدول رده بندی لیگ صعود کنیم.

سرمربی تیم والیبال "متین" ورامین تصریح کرد: با توجه به بازی‌های خوبی که در هشت هفته اول لیگ انجام داده ایم، توقعات از تیم بالا رفته اما امیدوارم بازیکنانم دچار غرور نشوند و بتوانیم شخصیت و ثبات تیمی خود را حفظ کنیم.

هنوز به اوج آمادگی نرسیده ایم

وی ادامه داد: هنوز به اوج آمادگی نرسیده ایم و باید روز به روز بهتر شویم تا توقعات هواداران تیم را برآورده کنیم؛ این امر با توجه به دیر آماده شدن "متین" برای لیگ برتر و عدم هماهنگی کامل بازیکنان، زمان بیشتری را می طلبد.

کارخانه تأکید کرد: عوامل مؤثر و تأثیرگذاری در راستای معیارهای فنی و شاخصهایی است که مدنظر داریم و برای تیم متین تلاشمان را می کنیم که اولین آیتم، ایمان قوی و توکل به خدا، تعهد کاری و توکل است.

وی افزود: خود و بازیکنان را مکلف کرده ایم به اینکه اخلاق مداری، سلامت نفس مداری، وجدان مداری، انصاف مداری، رستگاری، درک شرایط یکدیگر، قدرت تحمل یکدیگر، روح پهلوانی، ایثار، گذشت، دلسوزی، خالصانه و مخلصانه کار کردن و بدی را با خوبی جواب دادن در افکارمان نهادینه شود، وقتی این موارد نهادینه شد، آن موقع خدا با ماست.

سرمربی تیم والیبال "متین" ورامین اظهار داشت: هدفگذاری این تیم تازه تأسیس در سال اول حضور در لیگ برتر والیبال، بودن در جمع چهار تیم برتر برای حضور در مرحله "پلی آف" است که کسب رتبه های اول یا دوم نیاز به همدلی و تعامل مسئولان باشگاه، مربیان، بازیکنان، مدیران شهرستانی و تماشاگران خونگرم ورامینی دارد.

گفتنی است، تیم والیبال "متین" ورامین عصر چهارشنبه اول آذرماه از ساعت 17 در خانه والیبال ایران در مجموعه ورزشی آزادی و در حضور کمتر از یکهزار تماشاگر با شکست 3-1 تیم پیکان تهران موفق شد با 18 امتیاز و تنها به خاطر گیم شماری نسبت به پیشگامان یزد، تیم اول لیگ، به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال ایران برسد.

با توجه به نتایج هفته جاری، پیشگامان کویر یزد همچنان با 18 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد؛ متین ورامین با همین تعداد امتیاز دوم و میزان خراسان با 17 امتیاز سوم است.

"متین" در هفته نهم رقابتها در روز چهارشنبه هشتم آذر ماه در ورزشگاه شهید امیر گلعباسی ورامین، میزبان تیم شهرداری ارومیه، تیم ششم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال خواهد بود.