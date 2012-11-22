آموزش عامل اساسی تغییر نگرش و ارتقای رفتارهای سالم افراد در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خراسانی عصر چهارشنبه در نشستی با مدیر کل ثبت احوال استان سمنان در محل سازمان بهزیستی این استان با بیان اینکه با توجه به اینکه صدور شناسنامه در 15 روز اول تولد انجام می شود، اظهار داشت: بهترین زمان برای تشخیص بیماری ها و معلولیت ها در این مدت می باشد و مشکل شنوایی یکی از این معلولیت هاست.

وی بسیاری از معلولیت هایی که برای کودکان ایجاد می شود به دلیل کمبود دانش، نبود مراقبت های ایمنی، عدم مداخله و تشخیص زود هنگام و... است، گفت: با افزایش سطح آگاهی و اطلاعات والدین، می توان از بسیاری معلولیت های مادرزادی و اکتسابی پیشگیری کرد.

خراسانی به هزینه های بالای درمان معلولان اشاره کرد و افزود: معلولیت برای فرد و جامعه هزینه های گزافی در پی دارد که این مورد، توجه دولتمردان کشورهای مختلف را بیش از پیش به امر پیشگیری وا داشته است.

رئیس سازمان بهزیستی استان سمنان ناشنوایی را یکی از این معولیت ها نام برد و گفت: بررسی های به عمل آمده درکشور در خصوص ناشنوایی نشان می دهد، با هزینه هایی که برای یک فرد ناشنوا صرف می شود، می توان از کم شنوایی و یا ناشنوایی 10 نفر پیشگیری کرد.

وی ضمن توصیه به خانواده ها برای سنجش شنوایی کودکان زیر سه ماه در مراکز درمانی با کمک دستگاه ها و ابزارهای پیشرفته سنجش شنوایی، هرگونه کم کاری و تعلل و عدم تشخیص به موقع در این زمینه را، سبب بروز معلولیت ها و مشکلات گفتاری و زبانی دانست که امکان دستیابی به سلامت دوباره را در افراد کاهش می دهد.

خراسانی، هدف از اجرای طرح غربالگری را، تشخیص و مداخله به هنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران به منظور کشف نقائص شنیداری و انجام مداخله زودهنگام عنوان کرد وافزود:مشتمل بر سه بخش غربال، تشخیص و مداخله می باشد و با استفاده از دستگاه های مجهز، نوزادان متولد شده مورد غربالگری شنوایی قرار گرفته و کودکان دارای اختلالات شنوایی شناسایی و در صورت لزوم با اقدامات طبی و توانبخشی، تحت درمان و بازتوانی قرار می گیرند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان سمنان، نقش فعالیت های پیشگیرانه را در جهت ارتقاء سلامت عمومی جامعه و کاهش هزینه های بهداشتی مؤثر دانست و گفت: یکی از ابعاد مهم این مسأله که در طی سال های اخیر، روز به روز توجه بیشتری به آن معطوف شده، غربالگری در دوره نوزادی بوده که از موارد مهم آن، غربالگری شنوائی است.

معصومه میراج، با ارائه عملکرد پوشش ۷۵ درصدی غربالگری شنوایی در شش ماهه اول سال 91 در بهزیستی، آماری از تعداد کودکان تحت پوشش برنامه شنوایی، تعداد نوزادان غربال شده نسبت به تعداد کل موالید زنده، نوع مداخلات توانبخشی انجام و تعداد نوزادان ارجاع شده به توانبخشی به تفکیک شدت معلولیت را ارائه کرد.

مدیر کل ثبت احوال استان سمنان نیز در این نشست ضمن تقدیر از خدمات ارزنده بهزیستی در سطح کشور، اظهار داشت: اداره ثبت اسناد نیز به هر نحو ممکن در راه خدمت به همنوعان و کاهش معلولیت ها دریغ نخواهد کرد.

عباس طالب بیدختی همچنین، با اشاره به اینکه این طرح در تشخیص و کاهش معلولیت های شنوایی بسیار موثر است، آگاه سازی و آموزش همگانی در این زمینه را اثر بخش دانست.

وی همکاری همه دستگاه های متولی جهت رسیدن به اهداف برنامه، از طریق مذاکرات متعدد دو سازمان با نگاهی به آمار و ارقام و ضرورت رسیدن به اهداف مورد نظر را نیز یادآور شد.

مدیر کل ثبت احوال استان سمنان، در خصوص رعایت عدالت اجتماعی و ضرورت گسترش خدمات به مناطق روستایی و محروم کشور نیز گفت: از جمله همکاری های بهزیستی و اداره ثبت اسناد می توان به مساعدت در ارجاع نوزادان متولد شده به مکان های غربالگری را نام برد که با انعقاد تفاهم نامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران، با هدف پیشگیری از معلولیت های ناشی از کم شنوایی و ناشنوایی، ارتقاء سلامت آنان فراهم می شود.

در پایان؛ خراسانی و طالب بیدختی، در مورد ارائه راهکار، جهت تحقق صد درصدی این کار به گفتگو پرداختند و در این زمینه پیشنهادها و راه حل های عملی ارائه شد.