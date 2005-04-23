آژانس بين المللي انرژي اتمي : ايران قوانين ايمني سازي را در ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر رعايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "كن بروكمن" رئيس بخش ايمني نصب هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي درحاشيه نشست كنوانسيون ايمني هسته اي دروين ، درباره اينكه آيا نيروگاه بوشهرازنقطه نظر عملياتي ايمن است يا نه ؟ آيا در معرض خطر امنيتي قرار دارد يا نه ؟ به خبرنگاران گفت : عمليات ايمن سازي نيروگاه بوشهرتاكنون بسيارخوب انجام شده است .



وي گفت : آژانس در تلاش براي پيدا كردن راههايي است ... بنابراين دولت ايران از تخصص كافي براي ايمن سازي اين نيروگاه برخوردار است .

اين مقام آژانس بين المللي انرژي اتمي در بخش ديگري ازسخنانش تاكيد كرد : يك بار ديگر بايد متذكر شوم كه اين نيروگاه اتمي تجاري است و از اين جهت ما مشغول تهيه يك راهنماي ويژه و كمك به جمهوري اسلامي ايران هستيم .



وي گفت : اين آژانس هم اكنون پروژه هايي رابا هيات نظارت ايران دردست اجراء دارد تا مطمئن شويم آنها ازيك هيات نظارت موثر و كارآمد برخوردارند . ما همچنين پروژه هايي را با روسيه كه درساخت نيروگاه بوشهر به ايران كمك مي كند دردست اجراء داريم .



كن بروكمن همچنين تصريح كرد : ايران نشان داده است كه متعهد به انجام بررسيهاي با كيفيت مناسب در بوشهر است .



رئيس بخش ايمني نصب هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح كرد : من بسياري ازدرخواستها را در آنجا مورد بررسي قرار دادم كه ايرانيها بنايي را شناسايي كرده بودند كه در آن استانداردهاي كيفي رعايت نشده بود . آنها (ايرانيها) به طور فعالانه اقدام به ايمن سازي و جايگزيني آن كردند و اطمينان حاصل شده است كه اين كار صورت گرفته است .