  1. بین الملل
۱ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۴

پاسخ روسها به سپرموشکی ناتو/مسکو موشک 100 تنی می سازد

پاسخ روسها به سپرموشکی ناتو/مسکو موشک 100 تنی می سازد

ارتش روسیه در واکنش به ایجاد سیستم دفاع موشکی ناتو در شرق اروپا، از ساخت موشکهای قاره پیمای 100 تنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، همانگونه که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود، این کشور دست به اقدام متقابل در پاسخ به استقرار سپر دفاع موشکی ناتو و آمریکا در مرزهای غربی خود می زند.

ژنرال "سرگئی کاراکایف" فرمانده یگان های موشکی راهبردی ارتش روسیه با اعلام این خبر گفت طرح تولید موشکهای قاره پیما به وزن 100 تن در دستور کار مسکو قرار گرفته است.
 
ساخت این موشکهای فوق سنگین در راستای برنامه تجهیز روسیه به جنگ افزارهای نوین از جمله سیستم های دفاع موشکی انجام می گیرد.
 
به گفته کاراکایف روسیه در کنار ساخت موشکهای سنگین که روند تولید آنها در سال جاری کلید خورده ، به تجهیز و به روز کردن یگان های نظامی می پردازد.
 
گفتنی است ایجاد سپرد دفاع موشکی ناتو در شرق اروپا با مخالفت روسیه همراه بوده و این کشور اعلام کرده است این اقدام را با اقدام متقابل پاسخ خواهد داد.
کد مطلب 1749994

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