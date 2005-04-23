فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبي 56 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر ، همچنين تاسيسات خشكي مراحل 6، 7 و8 پارس جنوبي تا پايان اسفندماه سال گذشته بيش از 46 درصد پيشرفت داشته كه درهمين مدت نيز چاههاي توسعه بيش از 52 درصد پيشرفت داشته است .

اين گزارش مي افزايد : هدف ازتوسعه اين فازها ، استحصال گاز ترش جهت تزريق به ميادين نفتي آغاجاري وتوليد گاز مايع (LPG ) و ميعانات گازي جهت صادرات است .

با بهره برداري ازمراحل 6، 7 و 8 پارس جنوبي ، 80 ميليون متر مكعب در روز گاز ترش ، 120 هزار بشكه در روزميعانات گازي و 2/1 ميليون تن در سال گاز مايع توليد مي شود .

براساس اين گزارش پيمانكار اين طرح شركت ايراني پترو پارس و شركت استات اويل نروژ است .

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