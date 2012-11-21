آتش بس در غزه بر قرار شد/ مقاومت اسلامی پیروز نبرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های خبری الجزیره والعربیه آتش بس در ساعت 9 امشب " 30/10به وقت تهران" در سراسر اراضی اشغالی بر قرار شد وجنبش های اسلامی فلسطینی و ارتش رژیم صهیونیستی عملیات تبادل آتش خود را در غزه متوقف کردند.

در طول در گیریهای غزه مقاومت اسلامی با اتخاذ تاکتیک های جدید پرتاب موشک فجر 5 به عمق اراضی اشغالی سیاست توازن وحشت را در برابر ارتش رژیم اسرائیل در پیش گرفت ویک پیروزی جدیدی را رقم زدند.



با این که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان بمباران وحشیانه غزه نزدیک به 170 تن از مردم بیگناه این شهر را به شهادت رساند وصدها نفر را مجروح کرد اما مقاومت اسلامی فلسطین با پرتاب صدها موشک فجر 5 متقابلا آسیب های جدی به تاسیسات نظامی وامنیتی اسرائیل وارد ساخت.



از سوی دیگر تحلیلگران غربی اعتقاد دارند که سامانه ضد موشکی "گنبد آهنین" اسرائیل علیرغم تبلیغات گسترده پیرامون کارائی آن ،نتوانست موشکهای فجر 5 را رهگیری کند واین امر از آسیب پذیری سامانه های امنیتی وضد موشکی ارتش اسرائیل حکایت دارد.

