272 واحد مسکن مهر به جوانان گچساران واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز انصاری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان شهرستان گچساران افزود: 516 واحد مسکونی آماده تحویل است در آینده ای نزدیک به جوانان متقاضی واگذار می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 652 واحد مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی 95درصد در گچساران در حال ساخت است.

انصاری بیان کرد: اقدامات لازم برای زیباسازی و محوطه سازی سایت های مسکن مهر در حال انجام است.

وی مسکن را یکی از مشکلات و دغدغه های اصلی جوانان دانست و افزود: اداره راه و شهرسازی گچساران به عنوان متولی مسکن جوانان این شهر، تمام امکانات خود را برای تحویل واحدهای مسکن مهر این شهرستان به کار گرفته است.

انصاری عنوان کرد: 50 میلیارد تومان اعتبار برای مسکن مهر جوانان گچساران اختصاص یافته است.