  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ آذر ۱۳۹۱، ۶:۵۷

در حادثه رانندگی/

نماینده ورزقان مصدوم شد/ فوت سه عضو خانواده دهقانی

نماینده ورزقان مصدوم شد/ فوت سه عضو خانواده دهقانی

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده مردم ورزقان در سانحه رانندگی در تونل شیبلی به شدت مصدوم شد و همسر و فرزندانش در این حادثه فوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه نفر از اعضای خانواده الهوردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ساعت 9 شب حوالی تونل شیبیلی در سانحه رانندگی جان سپردند.

در این سانحه رانندگی که دهقانی رانندگی می کرد همسر ، دختر 15 ساله و پسر نوجوان دهقانی در دم جان سپردند و خود وی نیز از ناحیه کمر دچار مصدومیت شدید شده است.

کودک خردسال دهقانی دیگر عضو خانواده حاضر در این سانحه نیز از ناحیه سر دچار مصدومیت شده است و در کما فرو رفته است.

علت این حادثه واژگونی خودرو گزارش شده که دهقانی و پسر خردسالش به بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شده اند.

کد مطلب 1750004

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها