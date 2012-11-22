نماینده ورزقان مصدوم شد/ فوت سه عضو خانواده دهقانی

به گزارش خبرنگار مهر، سه نفر از اعضای خانواده الهوردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ساعت 9 شب حوالی تونل شیبیلی در سانحه رانندگی جان سپردند.
در این سانحه رانندگی که دهقانی رانندگی می کرد همسر ، دختر 15 ساله و پسر نوجوان دهقانی در دم جان سپردند و خود وی نیز از ناحیه کمر دچار مصدومیت شدید شده است.
کودک خردسال دهقانی دیگر عضو خانواده حاضر در این سانحه نیز از ناحیه سر دچار مصدومیت شده است و در کما فرو رفته است.
علت این حادثه واژگونی خودرو گزارش شده که دهقانی و پسر خردسالش به بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شده اند.
