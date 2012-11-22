30 درصد تصادفات جاده ای در تقاطع ها اتفاق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صنیعی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری که در باره اطلاع رسانی شروع طرح راهداری زمستانی اداره کل شهرسازی استان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و یخبندان مسافرانی که در این فصل از سال قصد مسافرت دارند با توجه به خطراتی که به علت وجود کولاک پدید می آید به هیچ عنوان وارد منطقه ای که کولاک است نشوند.

وی ادامه داد: عملیات زمستانه یکی از مهمترین عملیات هایی است که در طول سال توسط ماموران راهداری انجام می شود.

صنیعی بیان کرد: عملیاتی که در جاده اتفاق می افتد ممکن است بر اثر ریزش بهمن یا کولاک باشد که هردو مورد بسیار خطرناک است.

وی سپس خطاب به کسانی که در فصل زمستان به مسافرت می روند یا رانندگانی که در روزهای سرد زمستانی در جاده ها تردد می کنند گفت: در صورتی که وارد منطقه ای شدند که قرار است کولاک در آن منطقه بوجود آید در نزدیکترین شهر یا آبادی توقف کنند.

وی توضیح داد: با عبور از منطقه کولاک که ممکن است دمای هوا به زیر20 درجه سانتیگراد برسد احتمال خاموش شدن ماشین و یخ زدن درب ها و در نهایت یخ زدگی برای سرنشینان وجود دارد بنابراین توصیه می کنیم به هیچ عنوان از منطقه کولاک عبور نکنید

وی یکی دیگر از مشکلات بوجود آمده در فصل زمستان را نبستن زنجیر چرخ از سوی رانندگان تریلی دانست و افزود: متاسفانه بعضی از رانندگان با نبست زنجیر چرخ باعث سر خوردن تریلر و قیچی کردن تریلی می شوند وبا این کار ضمن ایجاد ترافیک های طولانی وگاهی بلند مدت خطر یخ زدگی مسافران در راه مانده را افزایش می دهند.

وی از کسب رتبه اول کاهش تصادفات جاده ای برای استان خراسان رضوی خبر داد وافزود : کسب این رتبه با همکاری همه سازمانهای دخیل در امر حفاظت و امنیت جاده خصوصا پلیس راه استان بوده است.

وی همچنین به کاهش 27 درصدی تلفات جاده ای استان در شش ماهه اول سال جاری اشاره کرد و افزود: مصدومان جاده ای نیز16 درصد کاهش داشته اند.