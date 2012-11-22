اختراع دستگاه مقابل یاب مکانیکی توسط دانشجوی کنگانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس سیروس کاظمی بوکی دانشجوی مخترع دانشگاه آزاد کنگان توانست با اختراع خود یکی از نیازهای عمده در صنعت نفت را با دانش بومی برطرف سازد.

این دانشجوی بسیجی رشته برق دانشگاه آزاد بندر کنگان در رشته برق مقطع کارشناسی این دانشگاه در حال تحصیل است.کاظمی بوکی30 سال سن دارد و دارای پنج سال سابقه کار در صنعت منطقه است.

کاظمی بوکی که نام اختراع خود را دستگاه "مقابل یاب مکانیکی در فن های کمکی خنک کننده کمپرسور" گذاشته است به خبرنگار مهر گفت: تاریخ ثبت این اختراع 31 مرداد 91 و شماره ثبت آن 76479 است.

این دانشجوی مخترع دانشگاه آزاد اسلامی کنگان اظهار داشت: کار طراحی و ساخت این اختراع سه ماه به طول انجامید و از دوستانی که در این پروژه به بنده کمک کردند نیز باید تشکر کنم.

وی کاربرد این اختراع را در واحد 104 و ترینهای یک، دو، سه و چهار فازهای 9 و 10 پارس جنوبی عنوان کرد و افزود: در ارتباط با موتورهای الکتریکی در پارس جنوبی به علت وجود نقیصه در برخی فن های کمکی خنک کننده کمپرسور در واحد 116 پالایشگاه پنجم که امکان خرابی بیرینگ موتور را بالا می برد و تاثیر مستقیمی در پروسه تولید و کیفیت محصولات می گذاشت، به ذهنم خطور کرد که در راستای رفع اشکال آن باید کاری صورت گیرد.

هزینه پائین و کاربردهای فوق‌العاده دستگاه

وی ادامه داد: علی رغم اینکه هزینه ساخت پایینی برای این دستگاه صرف شده اما کاربرد فوق العاده آن در صنعت برای پیشگیری از تخریب بیرینگ موتورها باعث می شود که هدر رفت و نقصان تولید گاز به مقدار چشمگیری کاهش یابد.

وی گفت: این اختراع در راستای مقابله با تحریم ها، نگرش بومی سازی و بحث تولیدات داخلی به خصوص در صنعت نفت که جایگاه ویژه ای در کشور دارد، انجام شده است.

کاظمی عنوان کرد: با توجه به اینکه بنده خود نیز در پارس جنوبی شاغل هستم، لذا وجدان کاری هر نیروی انسانی ایجاب می‌کند که در این شرایط و در راستای پیام رهبری مبنی بر تولید داخلی قدم برداریم.

دوران نیازمندی به کشورهای خارجی در صنعت نفت به اتمام رسیده است

این دانشجوی مخترع افزود: در حال حاضر نقیصه‌هایی که در صنعت نفت وجود دارد را می‌توان با اتکا به دانش فنی و بومی برطرف کرد. دوران نیازمندی به کشورهای خارجی در صنعت نفت به اتمام رسیده و با اعتماد به پتانسیل و استفاده از توانمندی نیروهای داخلی می توان به راحتی تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد.

وی اظهار داشت: با این اختراع، در کارگاه تعمیرات برق 20عدد سیستم روان کاری موتور را نصب و به بهره برداری رساندیم که در صنعت نیز از آن استفاده می شود.

کاظمی افزود: بنده معتقدم که شکوفایی زمانی به منصه ظهور می رسد که محدودیتی در امکانات وجود داشته باشد و به عقیده من اگر امکانات کامل باشد شکوفایی معنایی ندارد؛ هرچند امکانات اولیه برای انجام این چنین کارهایی لازم است.

وی گفت: از مردم با شعور، فهیم و مهمان نواز کنگان که بستر مناسبی را برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور همگام با دولت ایجاد کرده اند تشکر می کنم و باید عنوان کرد که مردم کنگان میزبان یک صنعت ملی و عام المنفعه هستند و همه مردم ایران از کنگان به نیکی یاد می کنند.

این دانشجوی مخترع همچنین در ارتباط با دانشگاهی که در آن تحصیل می کند اظهار داشت: در خصوص آزمایشگاه دانشگاه آزاد کنگان از مسئولانی که می توانند، درخواست دارم اقدامات لازم را برای رفع کمبودهای آن انجام دهند.

وی ادامه داد: ما باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم و تا جای امکان برای پویایی و تقویت صنعت بومی تلاش کنیم.

لزوم توجه به نیروهای بومی برای شکوفایی صنعت نفت

وی گفت: نیروهای کارآمدی در صنعت وجود دارد که اگر تامین شوند صنعت نیز بیمه خواهد شد و برای مثال بنده در حال حاضر به عنوان نیروی پیمانی در منطقه مشغول به کار هستم و همیشه دغدغه امنیت شغلی، فکرم را مشغول کرده است و در صورت رفع این گونه مشکلات می توان روند رو به رشدی را در صنعت شاهد بود.

وی اظهار داشت: از فرماندار شهرستان و همچنین نماینده حوزه انتخابیه تقاضا دارم که به موضوع دانشگاه های منطقه که به عنوان شاهراهی در راستای تقویت و پویایی صنعت هستند، توجه ویژه داشته باشند.