براي رسيدن به آزادي و عدالت راهي جز پيشرفت همه جانبه نداريم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پيام رييس جمهوري كه امروز در استان گلستان توسط حجت الاسلام والمسلمين امام جماراني مشاور و نماينده ويژه رييس جمهور قرائت شد، به شرح ذيل است:

بسم الله الرحمن الرحيم

گرچه بر اساس آموزشهاي اسلامي و حكمت پاگرفته در ايران اسلامي ، دانايي پايه توانايي است و اصولا به تعبير حضرت مولوي آگاهي حقيقت جان آدمي است كه :جان چه باشد جز خبر در آزمون / هر كه را افزون خبر جانش فزون؛ ولي اين حقيقت روشن در روزگار ما و در سايه تحولاتي كه در ذهن و زندگي بشر پديد آمده است، بيش از گذشته آشكار است.

ما اگر خواهان عظمت اسلامي، تحقق آزادي و عدالت و پيشرفت و سربلندي هستيم، راهي جز پيشرفت همه جانبه در عرصه معرفت و آگاهي و دانش و فرآورده هاي آن نداريم.

رسيدن به قله هاي بلند دانش جز بر پايه اهتمام به سرمايه معنوي گذشته خويش ميسر نيست. قوم بي هويت بي آينده نيز هست و هويت ما در گذشته ريشه دارد گرچه رفتن به گذشته و ماندن در آن نيز حاصلي جز ادبار و انفعال در برابر قدرتمندان ندارد. به گذشته مي رويم تا از آن پايگاهي براي حضور مقتدرانه در دنياي امروز و فردا بيابيم و به همين جهت نيز نوآوري و نوانديشي نيز شرط موفقيت است.

بزرگداشت فرزانگان كم همانندي چون حضرت ميرداماد و حضرت ميرفندرسكي منشا تذكر ما به گذشته پرافتخار است كه بايد پشتوانه حركت ما در امروز و فردا براي دستيابي به جايگاه والايي باشد كه شايسته آنيم و در اين ميان نقش دانش آموزان عزيز كه سرمايه هاي بي مانند ملك و ملتند و نيز همه جوانان در جهت كسب علم توام با اخلاق و تقويت هويت ديني و ملي خود براي كسب اعتماد به نفع، نقشي ممتاز و بي بديل است. پيروز و سرافراز باشيد.

سيد محمد خاتمي

رييس جمهوري اسلامي ايران