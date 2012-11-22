بهمن عگسری از دور مسابقات کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان روز چهارشنبه با حضور 1435 کاراته کا از 113 کشور جهان در پاریس آغاز شد که از میان چهار نماینده ایران دو کاراته کا به دیدار رده بندی راه یافته و روزهای جمعه و شنبه برای کسب مدال برنز مبارزه خواهند کرد و دو نفر دیگر از دور مسابقات کنار رفتند.

بهمن عسگری آخرین نماینده ایران بود که شب گذشته به روی تاتامی رفت. وی در وزن 75- کیلوگرم در دور اول با نتیجه 2 بر صفر مقابل "برساناچ" از مونته نگرو پیروز شد. دور دوم در پیکار با "میخائیلینکو" از استرالیا 5 بر صفر پیروز شد.

وی دور سوم با نتیجه 3 بر صفر "سالگادو" نماینده شیلی را از پیش رو برداشت و دور چهارم مقابل "پوکورنی" از اتریش قرار گرفت. این مبارزه تا ثانیه های پایانی با امتیاز یک بر صفر به سود نماینده کشورمان در جریان بود که ضربه دو امتیازی حریف اتریشی سند شکست عسگری را صادر کرد تا نماینده کشورمان در یک قدمی کسب مدال از دور مسابقات حذف شود.

"پوکورنی" که در مسابقات جوانان جهان مقابل عسگری بازنده تاتامی را ترک کرده بود دور بعد به حریفی از ایتالیا باخت تا عسگری شانس کسب مدال برنز را نیز از دست بدهد و از دور رقابتها کنار برود.

روز گذشته فرید حقیقی در کاتای تیمی و پورشیب در وزن 84+ کیلوگرم کومیته انفرادی به دیدار رده بندی راه یافته و علی فداکار نیز از دور مسابقات کنار رفتند. این مسابقات امروز در اوزان 60- و 67- کیلوگرم و کاتای تیمی پیگیری می شود که نمایندگان کشورمان به دیدار رقبای خود می روند.

بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان تا روز پنجم آذرماه در پاریس جریان خواهد داشت.