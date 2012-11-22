قصد رفتن از مس را ندارم/ آغاز سیر صعودی فوتبال کرمان

رضا عنایتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: باشگاه مس کرمان طی هفته های اخیر نتایج مطلوبی گرفته و همین مسئله روحیه تیم را بسیار بالا برده است و انتظار داریم در هفته جاری نیز بتوانیم سه امتیاز را کسب کنیم و عملا مس را از میانه جدول به صدر جدول سوق دهیم.

وی با اشاره به امتیاز نزدیک تیمها گفت: باید رقابت تنگاتنگ خود را حفظ کنیم و در هفته هایی که حریفان نمی توانند امتیاز بگیرند بتوانیم جای آنها را در صدر جدول بگیریم.

وی در مورد وضعیت خودش نیز گفت: قبول دارم که دچار افت شدم اما تمام تلاشم را می کنیم که از دوران افتم فاصله بگیرم.

مهاجم مس کرمان با اشاره به تک گلش مقابل فجر گفت: امیدوارم این گل سرآغاز گلزنیهای بیشترم باشد و بتوانم مشکل خط تهاجمی مس را رفع کنم.

وی ادامه داد: خوشبختانه مشکلات مس در حال کاهش است و بازیکنان در آرامش کامل به سمت بهبود وضعیت تیم حرکت می کنند و بحث متمم قرار داد بازیکنان نیز حاشیه سازیهای افراد سود جو است در حالیکه در حال حاضر دغدغه بازیکنان نتایج تیم است.